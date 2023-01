Una familia en Rionegro, Antioquia, quedó de luto el pasado 16 de enero luego de que su granja avícola terminará con 70 gallinas fallecidas. Esto habría sido provocado por la explosión de un globo lleno de pólvora.

Jennifer Arango, habitante de la vereda Rancherías, en dicho municipio, y dueña de las gallinas, manifestó que ella y su familia hicieron lo posible para que dichas aves no la pasaran mal en diciembre, poniéndoles música a alto volumen para que no se asustaran con la pirotecnia.

No obstante, nunca se imaginaron que estando a mediados de enero, las personas siguieran utilizando grande cantidad de pólvora: “Por tanta pólvora que el globo tenía, la mayoría de las gallinas se infartaron y se me murieron. A las gallinas no se las comió un perro, las gallinas estaban superaliviadas”, mencionó a ‘Noticias Caracol’.

Arango también manifestó que dichas gallinas ponedoras eran el sustento principal de su familia, conformada por ella misma y sus tres hijos.

“Es demasiado frustrante para mí porque tengo tres hijos y de esto dependía económicamente de alguna manera, también para comprar los útiles escolares para mis hijos, que ya entraron a estudiar”, agregó la mujer.

La familia distribuía una gran cantidad de huevos a todo el corregimiento. Foto: iStock

Según siguió contando, las gallinas ponían alrededor de dos mil huevos mensuales y obtenían más de 25 mil pesos por canasta vendida.

Hasta el momento, no se conoce si la familia interpuso una denuncia ante las autoridades. Sin embargo, estarían en la búsqueda de los responsables de aquel globo para que les ayuden a conseguir una nueva fuente de ingresos.

