Servicio Militar en la Policía Nacional: ¿cómo inscribirse?

La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional hizo un llamado para que los jóvenes, hombres y mujeres, realicen el Servicio Militar en la Institución, haciendo énfasis en los múltiples beneficios que pueden obtener.

(Puede leer: ¿Ya definió su situación militar? Comienzan jornadas de amnistía).



El coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, director de Incorporación de la Policía Nacional, dijo que el principal beneficio es "servir a los demás y proyectar una carrera muy especial”.



Sin embargo, los que decidan definir su situación militar con la Policía podrán obtener otros beneficios como: el título 'técnico laboral en asistencia social para la seguridad', servicios médicos y odontológicos gratuitos durante la prestación del servicio, una bonificación económica equivalente al 30 % de un salario mínimo legal vigente, entre otros.

¡Te invitamos a definir tu situación militar en la @PoliciaColombia! En este video puedes conocer algunos de los beneficios que otorga ser Auxiliar. Puedes obtener más información en https://t.co/2ThKTfJfiE pic.twitter.com/gIMP4TNf01 — Incorporación Ponal (@IncorporacionPC) September 8, 2021

Para inscribirse, la persona debe cumplir los siguientes requisitos:



- Ser colombiano.



- Ser mayor de edad y hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad al momento de ingresar al Servicio Militar, o los que determine la ley.



(Lea también: Organizaciones sociales presentan reforma a la Policía).



- Ser soltero y sin hijos.



- No haber sido condenado a penas privativas de la libertad.



- No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.



- No estar incurso en indagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal.



- No tener multa pendiente derivada de la imposición de una medida correctiva en el ámbito de los comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1801 de 2016.



- Para aspirantes bachilleres, acreditar el respectivo título de bachiller.



(Le puede interesar: ¿Por qué Duque usa el uniforme de la Policía?).

El Servicio Militar tendrá una duración de dieciocho meses, y doce meses para los jóvenes que acrediten ser bachilleres.



Cabe resaltar que los aspirantes deben adelantar su proceso de Incorporación en la Jurisdicción en donde tengan establecido su lugar de residencia, de conformidad con la Resolución 03684 del 08 de Agosto de 2017.



Para más información, ingrese a la página oficial de la Policía Nacional aquí.



ELTIEMPO.COM

