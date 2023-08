Un animal muy parecido al de la leyenda del monstruo del lago Ness, que habita en lo profundo de un cuerpo de agua en Escocia, nadó en los mares que cubrían lo que hoy conocemos como Boyacá.



Se trata del Callawayasaurus colombiensis, un reptil marino con características físicas muy similares, que cualquiera hubiera confundido con el del famoso lago Ness.

Facebook Twitter Linkedin

Especie que habitó Boyacá. Foto: SGC

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), este animal con gran parecido al legendario 'Nessie' habitó el territorio colombiano entre 121 a 113 millones de años atrás en los mares que cubrían lo que ahora es el departamento de Boyacá.



Este reptil marino es uno de los especímenes fósiles, del grupo de plesiosaurios, que se hallaron en la década de los cuarenta en Villa de Leyva, y por los que se identificó que tenía un cuello de tres metros de largo y media en total ocho metros. Precisamente, esas características lo hacen tan parecido al legendario monstruo del lago Ness.



El SGC también señaló que podía llegar a pesar cuatro toneladas, el equivalente a 4 automóviles, y se alimentaba de peces pequeños, amonitas y bivalvos.

Facebook Twitter Linkedin

Restos del Callawayasaurus colombiensis. Foto: SGC

Visite los restos del Callawayasaurus colombiensis

Puede conocer las dimensiones y presenciar la magnitud del 'monstruo del lago Ness colombiano' en el Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez, donde reposan restos de este gigante que habitó el territorio en la prehistoria.



Si bien el fósil de su cráneo salió del país en en la década de los cincuenta y fue llevado a Estados Unidos, en 2017 Recuperación del Patrimonio Geológico y Paleontológico de Colombia solicitó formalmente a la Universidad de California, en Berkeley, la devolución del mismo, por lo que volvió al Museo en 2018.



Visite el lugar, ubicado en la Dg. 53 No. 34 53, en el horario de martes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., y el último sábado de cada mes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. La entrada es gratuita.

Gestionamos la devolución voluntaria del fósil Callawayasaurus colombiensis por parte de @UCBerkeley pic.twitter.com/HuyFn68Rp0 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) March 21, 2018

LAURA AVENDAÑO L.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: