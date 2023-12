Temblor de pascuas en Colombia: se reportaron dos sismos en Caldas y Tolima este lunes

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 2.5 durante la mañana de este lunes 25 de diciembre.



Según el reporte entregado por la entidad, el movimiento se registró en el municipio de Villamaría, en el departamento de Caldas.



Su profundidad fue de 4 kilómetros y fue localizado a 11 kilómetros del municipio de Murillo, en Tolima.



Hasta el momento no se reportan heridos ni daños materiales producto del movimiento telúrico.

Otro movimiento telúrico fue registrado en el mismo sobre las 11:35 de la mañana.



Su magnitud fue de 2.2 grados y tuvo una profundidad de 4 kilómetros.

Recomendaciones que se deben tener en cuenta en caso de un temblor

Conserve la calma. Analice la situación. Aléjese de vidrios, identifique puntos seguros para resguardo, proteja la cabeza con los brazos o cojines.



No se ubique bajo marcos de puertas. Evalúe si es necesaria una evacuación, no siempre hay que salir. Se recomienda evacuar cuando hay fallas estructurales graves. No olvide su maleta de emergencia. Si está en la calle, busque un lugar seguro, lejos de postes y cables. Nunca use ascensor.



Después del sismo, esté atento a las indicaciones. Verifique su condición y la de personas cercanas. Si puede, ayude a otros. Si evacuó, atienda a las autoridades antes de regresar. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte gas, energía y agua.



Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, revise su vivienda en busca de señales de posible colapso, como grietas o estructuras inclinadas. Manténgase informado. Diríjase a una zona segura.Fuentes: Gestión del riesgo Cruz Roja Cundinamarca y Bogotá, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres e Idiger.

Simulacro nocturno de evacuación.

