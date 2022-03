El presidente Iván Duque, que cierra su mandato en agosto próximo, quiere pasar a la historia como el mandatario que impulsó las energías renovables en el país y defendió el medio ambiente.



Así lo señaló en una entrevista inédita, la cual se llevó a cabo dentro del primer carro impulsado por hidrógeno verde en el país, el cual fue conducido por el mandatario en Cartagena de Indias. EL TIEMPO fue su copiloto.



Duque inauguró en Cartagena, el pasado viernes, los dos primeros proyectos piloto de hidrógeno de bajas emisiones de Colombia, uno en la refinería de Ecopetrol y otro en Promigas, confirmando el avance del país en la transición energética.

Acompañamos a Duque a conducir el primer carro impulsado con energías no renovables

“Sería estúpido que alguien pretendiera quitarle a Colombia lo que ya hemos avanzado. Colombia hoy es líder en la transición energética en América Latina. Hace tres años y medio teníamos apenas 28 megavatios. Nada en materia de renovables no convencionales. Hoy, con viento y energía solar estamos terminando el año 2022 con más de 2.500 megavatios instalados en Colombia, y 4.500 megavatios más en producción”·, señaló Duque mientras conducía un moderno auto de la marca Toyota que segundos antes habías sido cargado con hidrógeno verde en las instalaciones de Ecopetrol.



“Colombia hoy es reconocido como el país que más rápido ha hecho esta transición energética en América Latina y el Caribe. Además, tenemos una matriz energética que es eminentemente limpia. Con esta transición más del 90 por ciento serán energías limpias, y fuera de eso, vamos a tener excedentes de exportación porque el potencial que tiene Colombia en estas energías es mil veces más”, sumó el mandatario colombiano.



La Ruta del Hidrógeno tiene como objetivo la producción de entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis

El Gobierno Nacional estima que el desarrollo del hidrógeno le permitirá a Colombia la reducción de entre 2,5 y 3 millones de toneladas de CO2 en la próxima década, contribuyendo al cumplimiento de la meta de llegar a la carbononeutralidad en 2050.



“Esta revolución del hidrógeno verde que se genera con energías renovables no convencionales es la gran apuesta energética de Colombia para los próximos 50 años. Y me hace sentir muy orgulloso que Ecopetrol, una empresa nacional de energía, es líder poniendo en marcha el primer electrolizador a funcionar y también instalamos el segundo, con una iniciativa privada de Promigas”, dijo el mandatario al volante del moderno carro.



La Ruta del Hidrógeno lanzada por el Gobierno en 2021 tiene como objetivo la producción de entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis para hidrógeno verde en el mediano plazo. El residuo del proceso de producción de hidrógeno electrolítico es oxígeno, el cual es liberado a la atmósfera.



“Todo esto lo estamos poniendo en práctica en la refinería de Cartagena, Ecopetrol está generando esta energía con un electrolizador, que se genera a través de renovables no convencionales, en este caso con un parque solar, y lo estamos trayendo aquí: este vehículo fue ser cargado a partir de este proceso de electrólisis y hoy este vehículo circula en Cartagena mostrando que la ruta del hidrogeno verde en Colombia ha empezado”, expresó.

La tecnología blending consiste en la

mezcla de hidrógeno y gas natural

El Jefe de Estado acompañó la puesta en marcha del electrolizador de Ecopetrol en Reficar, el cual tiene una potencia de 53,2 kilovatios y permitirá probar el potencial uso de agua en los procesos y la estabilidad en la producción de esta tecnología.



“Colombia tiene una meta: antes de 10 años vamos a ser el mayor exportador de hidrógeno verde en América Latina y el Caribe, y esto es importante por la seguridad energética del mundo: Europa no va a poder seguir dependiendo en el futuro de las exportaciones de gas de Rusia, y ya nos dimos cuenta por qué. Ecopetrol y Colombia van a poder ser exportadores de este hidrógeno verde que está siendo demandado por países europeos”, augura el mandatario.



Esta tecnología blending consiste en la mezcla de hidrógeno y gas natural, sin afectar al consumidor final y bajando las emisiones. La fuente de energía eléctrica para el electrolizador de esta planta es una granja solar fotovoltaica ubicada dentro de la Estación Heroica.



“Cuando vemos esta transición nos damos cuenta que Colombia es un país que con tecnología, energía y conciencia ambiental liderará un proceso muy importante en toda América Latina y el Caribe y de cara al mundo, y el hecho de que en menos de meses hayamos tenido el lanzamiento de la ruta del hidrógeno verde, el primer electrizador y el primer carro con hidrógeno verde circulando en el país, muestra la velocidad con que la que estamos avanzando”, agregó.

Ecopetrol y Promigas, protagonistas

de la Ruta del Hidrógeno

Los proyectos pilotos futuristas que inauguró el mandatario en Cartagena fueron elaborados por Ecopetrol y Promigas y hacen parte de la Ruta del Hidrógeno, lanzada por el Gobierno en 2021 y que tiene como objetivo la producción de entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis para hidrógeno verde en el mediano plazo.



“Dos de las causas en las que me he empeñado siempre desde muchos años atrás y por un lado en este gobierno comenzó la transición energética en Colombia y también en este cuatrienio hemos tenido una política ambiental coherente y dinámica, que se ve reflejada en una ley que fue aprobada con unanimidad, que es la ley de acción climática y que nos va a permitir la mayor ampliación de las áreas protegidas en nuestro país, estamos comprometidos con el medio ambiente y con la transición energética”, concluyó.John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

CartagenaEn Twitter: @PilotodeCometas