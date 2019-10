‘Seré el mejor vendedor de Santander’: Leonidas Gómez

El empresario de turismo Leonidas Gómez, quien fue socio fundador del canotaje en San Gil y primera sociedad portuaria de Barrancabermeja, es el candidato a la Gobernación de Santander por el movimiento Dignidad Santandereana.

El aspirante, quien en la anterior campaña a la Gobernación obtuvo 232 mil votos (segunda mejor votación) y llegó al Senado con más de 80 mil votos, renunció al Congreso para buscar llegar al primer cargo del departamento.



¿En la campaña cuántas vueltas le ha dado a Santander?



Cuatro con algunas particularidades, como en Puerto Wilches donde visité 4 veredas para hacer contacto con las provincias sin descuidar el área metropolitana que es el 70% de la votación.

¿Cuáles son los principales ejes temáticos de su campaña?



Todo se resume en cero corrupción que se combate con ejemplo. Si el gobernante es corrupto no tiene autoridad moral para imponerle decencia y transparencia a los demás. O a la inversa, si el gobernante es decente y transparente tiene la identidad moral para imponerse. Cuando usted quiere depurar la corrupción tiene que estar dispuesto a sancionar con el máximo rigor a sus parientes, amigos y a sus más íntimos servidores para escarmentar a los demás.



¿Cómo fortalecería sectores tan importantes como salud y educación?



En la medida en que se saneen las finanzas del departamento podrá haber una distribución con presupuestos participativos para esos sectores. En el programa de Gobierno algo de lo que más me interesa es reactivar la economía a los pequeños, medianos y grandes empresarios a condición de que generen empleo. En la medida en que el empresario gane reinvierte en la región. Yo tengo que impedir la tendencia que se está dando de que los empresarios, avícolas e industria metalmecánica se vayan del departamento. Se están yendo los confeccionistas, industriales del calzado, y debo crear incentivos tributarios y abriéndoles mercados.

¿Cómo abriría esos mercados?



Por ejemplo, Santander es uno de los departamentos más cafeteros del país y Socorro es el principal municipio cafetero. No les voy a enseñar a sembrar cafés especiales, ellos saben, pero si les voy a ayudar a abrir mercados, buscar clientes directos sin que tengan que someterse a intermediarios que les quiten utilidades. Se está produciendo limón Tahití y se pierde y quiero abrir un mercado del limón producido con bolsitas. La labor mía será la de ser un gran vendedor del departamento en todas las áreas como la de la palma africana, sector que me interesa mucho. Hay que volver a hablar de seguridad jurídica para los de adentro.



¿Qué uso le daría a la Casa Santander, situada en Bogotá?



La Casa tiene que ser una embajada de Santander para reunirnos con embajadores d muchos países para mostrarles nuestros productos. El gobernador tiene que ser el principal vendedor del departamento.

¿Cuáles son los proyectos más importantes con los que intentaría mejorar el turismo?



Tengo un plan que se llama ‘puebliar’ por Santander para articular los 87 municipios con los principales atractivos naturales haciendo rutas a partir de centros donde los pueblos estén entre 30 minutos y dos horas. Voy a crear la compañía de navegación turística por el río Magdalena con eje administrativo y operativo en Barrancabermeja que funcionará con dos barcos en fibra de vidrio con refuerzos estructurales metálicos que subirían por el río hasta Barranquilla y Cartagena. No tendrán camarotes para que la gente se baje en los puertos a usar hoteles, comer lo típico de la región, adquirir las artesanías y entrar en contacto con el paisaje urbano. Los barcos generan de entrada 2 mil empleos y he estado socializando la idea con las cajas de compensación para que el retorno de la inversión sea en 5 años..



¿Cómo analiza el hecho de que la Gobernación trabaje en la llegada de las cajas de compensación a la Corporación Parque Nacional del Chicamocha?



A mí me gusta mucho que eso lo manejen las cajas de compensación, pero antes de darles el visto bueno lo estudio confrontando distintas versiones porque las cajas son garantía de buena administración, seriedad y de ocupación, pero pueden haber variables que no conozco.

¿Cuál es su prioridad en el tema de vías?



Se lo voy a poner de este tamaño. Mire que el puente Hisgaura (en la vía Curos-Málaga y que costó 100 mil millones) lo único que ahorra son 5 minutos de viaje, para darle sentido a esa estructura habría que pavimentar 120 kilómetros. Los que planearon el puente desconocieron una alternativa que es supremamente económica, subir por la vía a Cúcuta hasta Berlín y entrar por una derivación de 8 kilómetros y entrar a Málaga que quedaría a 3 horas de Bucaramanga. Como es solución es barata no la hicieron porque a los políticas no les interesa las obras que no sean costosas.



Usted se opone a la minería a gran escala en cercanía al páramo de Santurbán. ¿Cómo garantizaría la supervivencia de los habitantes de esa zona?



Me opongo a los proyectos mineros a gran escala, pero soy un defensor de las comunidades nativas. Hay mineros que vienen haciendo explotación desde hacer muchos años, están los cultivadores de cebolla, papa, ovejas y hay que respetarles el trabajo milenario.

Tres temas claves de Barrancabermeja: Ferticol, refinería y ludoteca…



Ferticol se debe rehabilitar con equipos nuevos, lo mejor que tiene es el capital humano, soy partidario de la modernización de la refinería y con la ludoteca hay que analizar si hay que ponerla a funcionar o darle otro destino pero eso voy a estudiarlo.



Y en inversión para deportistas y escenarios…



Más que escenarios lo que tenemos que reformar es a Indersantander que se convirtió en un antro de la corrupción, del 100% del presupuesto el 80% se va en burocracia y el 20% en atleta y escenarios, eso hay que invertirlo. El director de Indersantander debe ser elegido por las ligas.

¿Cómo blindaría de la corrupción a entidades como las CAR CAS Y CDMB y la Esant?



Antes de blindarlas hay que hacerles reingeniería. Nos quieren dejar montadas los nuevos directores de los 4 siguiente años, sino logro detener eso las demando porque a mí no me van a poner a gobernar con corruptos.





BUCARAMANGA