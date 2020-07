Tasajera rompió la cuarentena para despedir a 7 de las víctimas

La solidaridad y el deseo de despedir a siete de los fallecidos de la tragedia del lunes 6 de julio, fue más fuerte que el miedo que existe por el contagio del coronavirus en el corregimiento de Tasajera (Magdalena).



Los siete cuerpos que quedaron calcinados en el sitio de la tragedia, luego de ser identificados, fueron entregados a sus familiares para quienes finalizó de esta manera su angustia de no tener certeza del paradero de sus seres queridos.

​

También: Tasajera: habla sobreviviente de una tragedia que ya deja 42 muertos

Posteriormente las carrozas trasladaron los féretros con los restos mortales a su pueblo de origen. En horas de la tarde llegaron los de Heider Carranza Ariza, Jorge Guerrero Viloria y Juan Robles Maldonado y en la caída del sol arribaron los que correspondían a Raúl Marín, Raúl Cantillo, Eduar González y Anci Raúl Ortiz.



Lea: ‘En Barranquilla se necesita que la Supersalud venga y actúe’



En Tasajera eran esperados no solo por sus familiares, sino también por amigos, vecinos y centenares de habitantes que en esta ocasión, por la cantidad de víctimas que se juntaron en un mismo escenario, no pudieron contenerse como en los sepelios anteriores, y terminaron rompiendo los protocolos de bioseguridad para darles el último adiós.



La multitud que rodeaba los ataúdes paralizó el tráfico en las calles y en la carretera que conecta a Ciénaga con Barranquilla. La Policía aunque acompañó el sepelio, prefirió no interponerse en este momento de duelo que marcará para siempre a los pobladores de Puebloviejo, Magdalena.



El dolor era generalizado. Todavía en Tasajera, se niegan a creer que el volcamiento de un camión, haya desencadenado la tragedia que acabó con las vidas de tantos jóvenes naturales del pueblo en un abrir y cerrar de ojos.



Mientras caminaban rumbo al cementerio, se escuchaban gritos de lamento, y las canciones que por muchos años escucharon y bailaron cada uno de los fallecidos, quienes a pesar de las dificultades que atravesaron, siempre serán recordados por su alegría.



El recorrido de los cuerpos también estuvo acompañado por decenas de motocicletas, conducidas por familiares, amigos y compañeros de labor. Todos lamentaban el desenlace fatal que tuvieron estos 44 en su mayoría jóvenes a los que un error que cometieron, les significó el final de sus sueños de una vida mejor.



En las casas por donde pasaban los cuerpos, los moradores salieron para hacerles calles de honor, y con aplausos y moviendo sus brazos de lado a lado le dijeron adiós a este grupo de habitantes fallecidos, que se convirtió en el símbolo del sufrimiento que afronta hoy la comunidad de Tasajera por las consecuencias que dejó un accidente sin precedentes en las carreteras del departamento de Magdalena.

También le puede interesar

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv