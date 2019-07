Señorita Valle fue elegida como Reina Nacional del Bambuco en Neiva

Wendy Michelle Murillo Murillo, representante del departamento del Valle, fue la mujer que mejor interpretó el baile del Sanjuanero Huilense y se quedó con la corona del Reinado Nacional del Bambuco.

La corona la ostentaba la boyacense Tania Alejandra Rodríguez Cachaya.



La velada de elección culminó a la media noche del domingo en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez’, en Neiva, Huila, departamento que celebró con bombos y platillos la versión 59 del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco, evento organizado por Corposanpedro con el apoyo de la Gobernación del Huila.



La reina afrocolombiana señaló que, todas las personas "sean blancas, mestizas, indígenas, afrocolombianas, pueden interpretar de la mejor manera el Sanjuanero Huilense”.



"Me preparé con amor, con mucha entrega y trabajo, por eso, Neiva me escogió como su nueva reina del bambuco”, dijo Wendy Michelle Murillo.



La virreina es Milena Paola Vidal Donado, señorita Barranquilla; y princesa Huila com Juanita Ruiz Peña.



La nueva soberana del bambuco cumplió con todas las expectativas, especialmente en la interpretación del baile del Sanjuanero Huilense, que representa el 50 por ciento del puntaje. El 20 por ciento se le otorga a la muestra folclórica típica de la región, 15 por ciento a la belleza, 10 por ciento a la cultura general y 5 por ciento a la popularidad.



El Reinado Nacional del Bambuco contó con la participación de 18 representantes de 17 departamentos y una reina representó a Bogotá.



El Jurado calificador lo conformaron Luz Adriana Latorre, directora de la Feria de Cali; Ana María Bernal, diseñadora; Karla Martínez, directora de la organización Carnaval de Barranquilla; Gilberto Rojas Trujillo , Secretario de Cultura de Neiva y Gerardo Meneses Claros, escritor oriundo del Huila.



El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, señaló que las fiestas de San Pedro fueron exitosas por la variedad de eventos de tradición y la masiva presencia de turistas que llegaron de Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Armenia, Bucaramanga, Ibagué y hasta de ciudades de la Costa.



"Esta fiesta es un homenaje que le rendimos a nuestra riqueza folclórica y cultural", aseguró el gobernador.



El grupo de danza La Guandinosa, ganador del Encuentro Departamental de Danzas con su obra opita de corazón y bajo la dirección de Evelia Jaimes Gómez hizo su colorida presentación en homenaje a la cultura.



La velada de coronación incluyó el show "Huila un paraíso por descubrir" de la banda Sonora Tierra de Promision.

