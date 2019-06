Paramédico habría hurtado elementos de víctimas de accidente

En un vídeo aficionado quedó grabado el momento exacto cuando una persona ingresa por la ventana de un vehículo accidentado, extrae la billetera y celulares que estaban en uno de los asientos. Luego se sube en una ambulancia y huye del lugar.

En el lugar del accidente, los testigos y curiosos pensaron que los elementos habían sido asegurados por el personal de primeros auxilios para regresarlos a sus propietarios, sin embargo, ni siquiera los documentos aparecieron y en el centro asistencial y las pertenencias las dieron por perdidas.



En este hecho, una de las ocupantes, identificada como Karol Gaitán, falleció como consecuencia del fuerte impacto sufrido en el choque de la camioneta en la cual se movilizaba.



El conductor del vehículo denunció en redes sociales el procedimiento ilegal realizado por los paramédicos que presuntamente aprovecharon el estado de inconsciencia de los lesionados, para hurtarle sus objetos de valor.



Con el video que tiene de evidencia, el afectado indicó que en cuanto sea dado de alta se dirigirá hasta la Fiscalía para instaurar la denuncia contra el personal de la ambulancia que lo asistió.



"Los elementos hurtados están avaluados en más de 10 millones de pesos", aseguró el conductor.



"¿Quién vigila a estas personas que aprovechan la circunstancia para robar?", manifestó un ciudadano, quien dijo que "espera que las empresas de ambulancias de las que hacen parte estos individuos tomen medidas contra ellos".



La Secretaría de Salud Distrital, en cuanto tuvo conocimiento del video que muestra el presunto hurto, dijo que se iniciarán las respectivas indagaciones en la empresa a la cual pertenece la ambulancia que prestó el servicio de urgencias, con el fin de establecer la identidad del paramédico involucrado en este supuesto hecho delictivo.



“Si bien la operación de estas ambulancias no son de nuestra competencia directa, como Secretaría de Salud estamos en la obligación de exigir que este tipo de asistencia médica brinde todas las garantías a los usuarios, a quienes se les debe beneficiar con la atención y no hacérsele un perjuicio mayor como se ha denunciado en esta ocasión”, indicó Londa Cabarca, jefe de la cartera de salud distrital.



Agregó la funcionaria que “de hacerse una denuncia formal en Fiscalía contra el paramédico y si se llega demostrar su responsabilidad, no solo podría ser despedido de la empresa en la cual labora, sino que deberá afrontar un proceso judicial”.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv