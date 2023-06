Un conflicto territorial desde hace cinco años entre miembros de la comunidad de Wososopo, del corregimiento La Flor del Paraíso en Uribia, podría dejar de forma temporal sin señal de telefonía celular a todos los habitantes de la Alta Guajira.



La semana anterior nueve corregimientos de esta zona duraron tres días sin este servicio, luego de que la comunidad apagara la antena, ante la no asistencia de las autoridades y la empresa a una reunión convocada por ellos.

Lo que sucede es que las consultas y concertaciones se están haciendo con las personas erróneas, específicamente con el señor Leonel Palmar, quien fue posesionado como autoridad tradicional

Según explicó María Iguarán, autoridad tradicional hasta el año 2019, el pasado jueves 22 de junio llegaron a un acuerdo para reunirse con las autoridades municipales, departamentales y nacionales, con el fin de que se reconozcan a los verdaderos dueños del territorio o de lo contrario procederán a demoler la antena de Claro que se encuentra en la zona.



“Lo que sucede es que las consultas y concertaciones se están haciendo con las personas erróneas, específicamente con el señor Leonel Palmar, quien fue posesionado como autoridad tradicional y al parecer reconocido por el ministerio del interior en abril del 2020 en plena pandemia, cuando a nosotros nos dijeron que no estaban trabajando”, enfatizó.



Dijo que Palmar no es miembro del territorio y no vive en el territorio, sino en una comunidad de Venezuela, pero dice “que es familiar del alcalde actual y que tiene todos los documentos del ministerio del Interior”.

Piden concertación con los habitantes. Foto: Cortesía: María Iguarán

En 2018 la empresa pagaba un contrato de arrendamiento de casi 600 mil pesos mensuales, los cuales eran utilizados para entregar 500 litros de agua para abastecer a las 65 familias

Sin embargo, explica la lideresa que había una tutela que prohibía que alguna de las autoridades nombradas tuviesen posesión, debido a que debían esperar que se realizara el reconocimiento como dueño legitimo del territorio al señor Francisco Castillo, miembro de los Uriana.



“Francisco es el último kusina (un segmento étnico wayú) que queda y toda su descendencia, son los verdaderos propietarios de este territorio y no es justo que otros tengan posesión de él”, señaló.



En medio de esta disputa se encuentra una antena repetidora de Claro, ubicada en la serranía de Kusiana, en uno de los picos más altos del cerro en donde se encuentra el cementerio ancestral de esta comunidad.



La líder indígena asegura que "en 2018 la empresa pagaba un contrato de arrendamiento de casi 600 mil pesos mensuales, los cuales eran utilizados para entregar 500 litros de agua para abastecer a las 65 familias y este beneficio se dejó de recibir desde enero de 2020".

Facebook Twitter Linkedin

Zona en disputa Foto: Cortesía: María Iguarán

El próximo 12 de julio estarán en la comunidad el ministerio del Interior, Asuntos Indígenas municipal, departamental y nacional, así como la Personería y la coordinadora regional de Claro

Este líquido era traído desde la ciudad de Sinamaica, en el vecino país de Venezuela. La comunidad denuncia que no pueden hacer uso del pozo y de la represa porque están en manos de particulares.



Otro beneficio que conquistó la comunidad a través de un paro para exigir el derecho de autonomía y que perdieron, fue el suministro de combustible que les permitía generar ingresos económicos a algunas familias.



El pasado 22 de junio, luego de que llevar tres días apagada la antena por la protesta de la comunidad, estos llegaron a un acuerdo con la secretaria de Asuntos Indígenas municipal para que actúe como garante en la reunión que sostendrán en el mes de julio, con el fin de que se les dé autonomía y el reconocimiento propio a los legítimos dueños del territorio.



“Nada se ha cumplido, por eso hicimos la toma, pero el pasado jueves llegamos a un nuevo acuerdo en el que se establece que el próximo 12 de julio estarán en la comunidad el ministerio del Interior, Asuntos Indígenas municipal, departamental y nacional, así como la Personería y la coordinadora regional de Claro, para solucionar definitivamente esta problemática, ya que la comunidad no reconoce al señor Palmar como su autoridad.

Advierten

Sentencian que si no llegan las autoridades y si no hay una solución, se demolerá la antena de Claro.



La lider indígena actúa como vocera de las autoridades que se proclaman legítimas del territorio pertenecientes a las castas Uriana y Apshaana, quienes manifiestan el reconocimiento por su territorio y respeto de autonomía.



EL TIEMPO quiso conocer la posición de la empresa Claro sobre esta situación y se abstuvo de pronunciarse hasta tanto no sea resuelta por parte de las autoridades competentes.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha