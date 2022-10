La senadora indígena Aida Quilcué denunció que la camioneta en que se movilizaba este sábado 29 de octubre recibió seis impactos de bala cuando se movilizaba sobre el sector de Guadalejo y Puerto Valencia, límites entre el municipio de Páez, Cauca, y La Plata, Huila.

“Yo venía de una reunión de autoridades desde el municipio de Caldono y me dirigía al municipio de Páez. Ya pasando por un sitio denominado Guadualejo nos siguieron unas motos, fue lo que me dijo el chofer porque yo no me percaté de eso. Ya llegando más allá del puente nos cogieron a disparos”, relató la senadora a Radio Caracol



“Afortunadamente los de las motos no nos alcanzaron porque el chofer pudo maniobrar muy bien y logramos salir de ahí. El carro tuvo varios impactos, uno de los impactos fue en una de las llantas, pero aun así logramos alcanzar a salir a La Plata, Huila”, complementó.



“Sentí miedo en ese momento, pero tenía la plena confianza que no nos iba a pasar nada”, agregó la senadora, elegida por la circunscripción especial indígena.



La congresista señaló que fue gracias a la rápida reacción de uno de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que la acompañaba que la situación no pasó a mayores.



“Fui al puesto de Policía de La Plata porque fue el único lugar al que pude llegar ya que el carro no podía andar no tenía llantas. Ahí me tomaron los datos, llego el CTI. En este momento me encuentro con la guardia indígena”, dijo Quilcué.



Sobre los responsables indicó que, por la zona se mueven muchos grupos armados ilegales y no podría decir con seguridad de quién se trata.

Aida Quilcué, senadora y lideresa indígena del Cric. Foto: CRIC

“Esto es más un tema de seguridad que se vive en el Cauca, una sistematicidad permanente de asesinato de jóvenes, líderes, comunidad”, aseveró.



Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), rechazó lo ocurrido y recordó que en esa misma zona hace unos años fue asesinado el esposo de la congresista.



“Este es un hecho gravísimo porque muestra la persistencia de acciones organizadas. No es un hecho azaroso, no es un asunto de delincuencia común, se trata de una acción deliberada”.



Recalcó no sólo la importancia de que esto se investigue, sino, además, que “quienes están hablando de conversaciones con el gobierno, acogiéndose al llamado de paz, hagan las denuncias, repudien también y se unan a este clamor nacional por el respeto a la vida para que los colombianos podamos vivir en paz”.

