Tras conocerse el testimonio de una joven, presunta trabajadora sexual de Cartagena, quien aseguró que el Senador Álex Flórez la abordó en una calle de la Ciudad Colonial en busca de sus servicios, la Fundación Centro Histórico, que agremia a los habitantes del Corralito de Piedra, le piden al congresista que renuncie tras los penosos hechos que protagonizó.



“Lo sucedido con el senador de la República, Álex Flórez quien vino a Cartagena de Indias a perpetuar la explotación de la población en condición de vulnerabilidad, es lamentable", señaló Isabela Restrepo representante legal de la Fundación Centro Histórico.



(Además, Daniel Quintero: el 30 de septiembre se conocerá fecha de inicio de Hidroituango)

senador ⁦@AlexFlorezH⁩ que protagonizó escándalo, borracho, en Hotel Caribe de Cartagena, a donde quiso ingresar una acompañante sin registrarla, reconoció que tiene problemas con el alcohol y prometió tratarse. Sectores piden que renuncie a ⁦@SenadoGovCo⁩ pic.twitter.com/IQHReoi2mD — John (@PilotodeCometas) September 5, 2022

"Lo que protagonizó Flórez nos muestra la magnitud del problema, que tiene su origen en la mentalidad de personas que buscan aprovecharse de la situación de pobreza, de miseria, especialmente de mujeres”, agregó Restrepo.



Sobre su encuentro con el Senador Flórez, la presunta trabajadora sexual le relató a RCN televisión que “se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó (...) Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente", describió la joven, quien confirmó, además, que el senador sí le preguntó por su edad: "Sí claro, le dije que tenía 19, que todavía no había cumplido los 20".



La Fundación Centro Histórico agrupa a residentes de la Ciudad Colonial, quienes soportan todas las noches el turismo de explotación sexual en calles y plazas, donde son violentadas mujeres y menores de edad, delito al que se suma la venta y consumo de drogas así como el atraco. Para esta directiva, la prostitución y delincuencia están sacando a las familias y al turismo positivo de la Ciudad Colonial.



“El senador debe renunciar, debería dar ejemplo”, agrega Restrepo, tras conocerse el escándalo generado por Flórez, quien el viernes pasado, borracho, llevó a la joven hasta el Hotel Caribe, en Bocagrande, y buscó ingresarla a sus habitaciones, presuntamente con fines de explotación sexual. Allí agredió verbalmente a funcionarios del hotel y policías.



(También: El niño de 13 años que rifa un pollo para poder comprar prótesis para su pierna)



“Darle un giro a esta grave situación de explotación sexual de mujeres y niñas en el Centro Histórico requiere que todos asumamos ser parte de la solución, no es responsabilidad solamente del alcalde o de la policía", sostiene Restrepo, quien invita a respaldar la medida del horario nocturno que busca proteger los derechos ciudadanos y a cambiar la imagen de ciudad como destino para el entretenimiento nocturno de adultos.



Cartagena