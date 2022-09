Hoy, hacia las 4:00 de la madrugada, el senador Alex Xavier Flórez Hernández intentó ingresar, según la Policía Nacional, con una acompañante al prestigioso Hotel Caribe sin el debido registro en el libro de huéspedes, contrariando las reglas del hotel.



Borracho, orinado, delirante, este Senador @AlexFlorezH, es un impresentable que debe ser rechazado y sancionado por el país, su grupo político y por el Congreso. O piensan avalarlo? A propósito, qué iniciativas legislativas puede tramitar para Colombia este sujeto? pic.twitter.com/Btf30PvC2H — Álvaro García (@AlvaroGarciaJ) September 2, 2022

El congresista, que se encontraba en estado de exaltación y ebriedad, agredió verbalmente a los empleados del hotel, quienes requirieron al cuadrante de policía de Bocagrande.



La Policía señaló: "Tras recibir el llamado a través de la línea 123, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena acudieron al lugar y fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador, ante lo cual se procedió a dejar el procedimiento registrado en material fílmico y aplicar la orden de comparendo, mediante lo establecido en la ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) artículo 35 numeral 1, tipificado como un comportamiento contrario a la convivencia consistente en irrespetar a las autoridades de Policía".



Adicionalmente, la Policía instauró denuncia penal por parte del personal uniformado por el delito de injuria y calumnia por el hecho presentado, según el artículo 220 y 221 del Código Penal.



​El senado aseguró que "el hecho de que yo sea funcionario público no quiere decir que tienen derecho a tocar todos los temas que competen a mi vida".



​Además, el congresista aseguró en los micrófonos de Blu Radio que no se va a disculpar por "algo que corresponde a la naturaleza de cada uno". "Sencillamente no me gustó la forma", puntualizó.



