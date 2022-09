La gerencia del Hotel Caribe y los policías del CAI de Bocagrande aseguran que la mujer que el senador Álex Flórez intentó ingresar al prestigioso hotel, en la zona turística de la ciudad, es mayor de edad. Una mujer, que asegura ser quien acompañaba al congresista, confirmó esa versión.



Durante la madrugada del pasado viernes, el congresista del Pacto Histórico, ebrio, intentó ingresar con una acompañante a las habitaciones del Hotel, pero los funcionarios no se lo permitieron.



Ante lo cual, Flórez arremetió con improperios contra los empleados del hotel y, posteriormente, contra los policías que llegaron al lugar para atender el escándalo que inició el congresista.



Alex Flórez, senador del Pacto Histórico, insulta a la Policía después de que fuera llamada por el hotel en Cartagena donde se alojaba por intentar subir una mujer a su habitación sin registrarla.



Fernando Martínez, gerente del Hotel, le aseguró a EL TIEMPO que la mujer no tenía documentos de identidad y por ello no podía ingresar al hotel, como lo exigen las políticas de la cadena. Según el directivo del hotel, la mujer no tenía apariencia de menor de edad.



La misma versión entregan los policías adscritos al CAI de Bocagrande que atendieron el llamado del hotel y que fueron recibidos con improperios por Florez. Según los uniformados, la mujer era mayor de edad.

'Le dije que tenía 19 (años)'

Entre tanto, Noticias RCN habló con una joven que, asegura, acompañaba a Flórez esa noche. Ella dice que es mayor de edad y que trabaja como "dama de compañía".



"Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó (...) Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente", relató la joven, quien confirmó, además, que el senador sí le preguntó por su edad: "Sí claro, le dije que tenía 19, que todavía no había cumplido los 20".



Sobre por qué no la dejaron ingresar al hotel, la joven le dijo a ese medio que la razón fue "porque no traía la cédula, no la tenía en mi mano". Agregó que esa noche ella les mostró su documento en el celular, pero que así tampoco le dieron permiso de ingresar.



Por último, dijo que el senador les insistió a los policías y al persona del hotel que la dejaran ingresar. "Él les decía: colabóreme ahí. Y no me dejaron entrar. Yo le dije que yo mejor me iba. Él decía que no, que no me fuera y pues me quedé mirando un buen rato y después me regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a verlo. No lo volví a ver".

Disculpas públicas

Hasta el CAI de Bocagrande llegó el pasado domingo el congresista para pedir disculpas públicas por las agresiones verbales a los uniformados.



También se conoció un video donde el congresista reconoce que tiene problemas con el alcohol. Dice que tocó fondo y que recurrirá a ayuda profesional.



