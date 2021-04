Toque de queda en Sincelejo, más pico y cédula en zona turística

Durante los días de la Semana Santa y hasta el lunes 5 de abril, en Sincelejo solamente regirá el toque de queda desde la medianoche hasta las 5:00 de la madrugada. La medida también está consignada en un decreto del gobernador para el resto del departamento.

En los municipios de Coveñas y Tolú, los de mayor afluencia turística, los alcaldes emitieron un decreto particular que se estableció hasta el lunes 5 de abril.



En Coveñas quedó de la siguiente manera:

Ley seca

Desde la medianoche de este miércoles y hasta las cinco 5:00 a. m. del lunes 5 de abril.

“Queda prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, en los estancos, estanquillos, tiendas y demás establecimientos comerciales y no se permite la apertura de discotecas, bares, billares, tabernas, galleras, lugares de baile y similares”, agrega el documento.



Por instrucción del Gobierno Nacional se permite el expendio de bebidas embriagantes a través de plataformas digitales y domicilios, el expendio y el consumo de bebidas embriagantes en restaurantes que cuenten con autorización de apertura, aprobación de protocolos y medidas de bioseguridad.

Toque de queda

Se restringe la movilidad de personas y circulación de vehículos por vías y lugares públicos, entre la medianoche y las 5:00 a.m., todos los días de la semana, desde este miércoles y hasta el lunes 5 de abril de 2021.



Los establecimientos de comercio incluyendo los gastronómicos, supermercados, locales comerciales, tiendas de barrios, y todos los espacios en los que se desarrollen actividades comerciales, estarán abiertos máximo hasta las 11:00 p. m.

Pico y cédula

Se establece la medida especial de pico y cédula, desde la medianoche de este miércoles y hasta el lunes 5 de abril, de acuerdo al último digito de la cédula de ciudadanía, documento de identidad, o pasaporte de los ciudadanos de otras nacionalidades, así:



Jueves Santo y Sábado de Gloria: no salen los documentos terminados en números impares.



Viernes Santo y Domingo de Resurección: no salen los documentos terminados en números pares.



Esta medida no aplica para restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales con espacios abiertos, quienes vigilarán que durante la permanencia sus clientes cumplan con los protocolos de bioseguridad.

Otras prohibiciones

En el área urbana y rural de Coveñas queda prohibido el cierre de vías públicas para realizar fiestas o reuniones sociales.



También están prohibidos todo tipo de eventos, conciertos privados, fiestas o eventos sociales en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico.

En Tolú

Rige el toque de queda todos los días, desde las 12:00 m hasta las 5:00 a. m. del día siguiente, hasta el 5 de abril.



Todos los días, desde las 6:00 a. m. del 1 de abril, hasta las 6:00 a. m. del 3 de abril habrá ley seca. Y el 3 al 5 de abril, de 8:00 p. m. a 6:00 a. m.



En Tolú no hay pico y cédula.

GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

Más noticias

En frontera con Venezuela denuncian crímenes de indígenas yukpas

Mujer habría grabado y enviado video de cómo abusaban de su hija

Estas son las medidas en Cartagena y Mompox durante Semana Santa