Con la llegada de Semana Santa, varios conductores temen encontrarse vías en mal estado, como es el caso de la Ruta del Sol, que en las vacaciones de fin e inicio de año fue objeto de críticas por los huecos y el mal estado de la vía nacional.

Ante las críticas que se hicieron a través de redes sociales, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que este corredor, otrora en manos de Odebrecht, recibirá la atención y el mantenimiento necesarios. Por eso, en diciembre de 2022 se firmó el acta para dar inicio de la nueva concesión 5G Troncal Magdalena 1 (Puerto Salgar-Barrancabermeja).



En la actualidad, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es la encargada de las obras. El gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Transporte, anunció que la obra se abrió en dos proyectos: Troncal del Magdalena 1 y 2.



La Troncal del Magdalena 1 comprende 260 kilómetros del corredor entre Puerto Salgar y Barrancabermeja.



Dentro de los trabajos se contemplan la construcción de la segunda calzada y variantes, además del mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente.



“Este proyecto permitirá la terminación de las obras del contrato Ruta del Sol II y la consolidación del corredor vial Troncal del Magdalena permitiendo la conexión del centro del país con la costa Caribe, y garantizar su operación y mantenimiento a largo plazo. La construcción del proyecto traerá un beneficio de ahorro de hasta 2 horas en el recorrido”, señalaron voceros de la ANI.

Según el ministro Reyes, el mantenimiento de las vías avanza en un 30 por ciento y se estima que para junio haya un 80 por ciento de la obra completado. Por el momento, se trabaja en tapar los huecos y después se empezará con la inversión en el mantenimiento de la vía.



“Entre estas intervenciones prioritarias se encuentra el parcheo técnico, sello de fisuras, reposición de señalización vertical, mantenimiento de la demarcación horizontal, reposición de tachas reflectivas y reposición de defensas metálicas. Adicionalmente, se vienen adelantando actividades de mantenimiento rutinario y periódico entre las que se encuentra la limpieza general de calzada, berma y márgenes, limpieza de obras de drenaje, rocería y podas”, indican desde el ministerio.



Según lo anterior, las vías están recibiendo los trabajos necesarios, no obstante, el ministro ha repetido que el proyecto se encuentra en “fase de preconstrucción, que tiene una duración de un año”.

Plan para Semana Santa

Una de las zonas que más críticas ha recibido por el mal estado de la vía hacia el Caribe es Cesar. De hecho, autoridades en el departamento decidieron para esta Semana Santa implementar 14 áreas de prevención y control.



Estas zonas comprenden los tramos de San Alberto (Sur del Cesar), Curumaní, La Mata, Pelaya, San Martín, Aguachica, La Paz, San Diego, Curumaní, Becerril, Agustín Codazzi, Bosconia, Valledupar.

Las obras a licitar irían hasta el 31 de diciembre del 2019, para luego volver al esquema de concesión a cargo de la ANI. Foto: Archivo / ELTIEMPO

Para ello se han desplegado más de 150 uniformados de la división de Tránsito y Transporte que custodiarán los corredores viales, donde se desplazarán más de cien mil vehículos durante esta temporada religiosa.



Los controles de seguridad y prevención de accidentalidad se reforzarán en las áreas donde se han registrado mayores casos de siniestros.



El Mayor Emmanuel Bolívar, Jefe Seccional de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, destacó que estas zonas están dotadas de equipos logísticos como radares de velocidad y sensores. Cada puesto cuenta con diez policías.



Edulfo Villar, alcalde de Bosconia, reconoce que su municipio se ha convertido en un cuello de botella para la movilidad en el Caribe en esta época. No obstante, asegura que en trabajo con las autoridades se puede garantizar el paso sin contratiempos.



“Hay todo un plan con las autoridades para seguridad y que los viajeros puedan transitar con tranquilidad. En este momento, dentro de la cabecera municipal no se están realizando trabajos de mantenimiento de la vía, siguen los trabajos en la doble calzada, pero eso no afecta la movilidad”, indicó Villar.

No obstante, el mandatario aseguró que aunque la vía no está en perfecto estado, es transitable y el tráfico fluye con normalidad.



Las incidencias más recurrentes con los conductores es el exceso de velocidad, adelantamiento en curvas en sitios prohibidos. De momento están suspendidas las actividades de reparcheo en las vías.



En la troncal del Magdalena 2, corredor de 272,1 kilómetros que va desde Sabana de Torres hasta Curumaní, en Cesar, algunos habitantes también manifiestan su descontento por el trazado de los trabajos.



En enero, otro de los tramos con más críticas fue San Roque - Curumaní - Pailitas – Pelaya, en Cesar.



Sobre el estado de la vía, el alcalde de Curumaní, Henry Chacón, anunció que se han llevado a cabo las labores de reparcheo y que la vía se encuentra en buen estado. Por el momento, las autoridades del municipio se encuentran reunidas para anunciar las disposiciones de Semana Santa.

En el corregimiento de La Mata, zona rural de La Gloria, en Cesar, la comunidad sigue pendiente de una reunión en la que se pueda aclarar cuál será el futuro de un puente que les permita llegar más rápido a Ocaña, pues con los trabajos que se esperan en la vía, tendrían que dar vueltas muy largas para ir hasta el Catatumbo.

Las obras pendientes de la Ruta del Sol 2 estuvieron a cargo del Invías mientras se estructuraba una nueva concesión. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

“Lo que pasa es que hay un puente que la comunidad quiere para que no tengan que hacer una vuelta muy larga. Pero les dicen que no, por eso se oponen a los trabajos”, señala Wilmer Carvajalino, concejal de La Gloria.



Mientras aguardan por una solución, los habitantes de este corregimiento y de Ayacucho, también en la parte rural, señalan que sus negocios se verían afectados con las obras.



Carlos Zequeira, habitante de La Mata, asegura que desde el pasado 9 de febrero la comunidad sigue a la espera de una nueva reunión para que se solucione tanto la discusión del puente, como también el futuro de los negocios de la zona.



“Nosotros queremos concertar, que arreglen la vía porque está llena de huecos y hay muchos accidentes, pero también queremos que nos digan qué va a pasar con nuestros negocios. De lo contrario, esperamos que el ministro de Transporte pueda venir y escucharnos, porque lo que nos han mostrado no es diferente a lo que estaba en la Ruta del Sol, no han cambiado ningunos planos”, indica Zaqueira.

Desde la ANI sostienen que el Gobierno Nacional ha realizado inversiones por más de 3,7 billones de pesos en proyectos necesarios como lo son estas dos troncales.



El proyecto cuenta con 13 unidades funcionales y contempla 12 meses para la etapa preoperativa y una fase de construcción de 47 meses.



La concesión incluirá 118 kilómetros de segunda calzada y 147 kilómetros de mejoramiento y rehabilitación. Además, 29 kilómetros para ocho variantes que se buscan construir.



Los 268 kilómetros que hacen parte de la 5G Troncal del Magdalena 2 (Sabana de Torres-Curumaní) también presentan algunas falencias para la movilidad de los viajeros. Su acta de inicio también se firmó en diciembre y tiene una etapa de preconstrucción de 18 meses, con 10 unidades funcionales.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de NACIÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40