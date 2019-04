La Semana Santa en Pereira, reflexión acerca de la vida

La Semana Santa, en Pereira, debe servir para reflexionar acerca de la vida.

En lo anterior coincidieron ayer el obispo de la Diócesis de Pereira, monseñor Rigoberto Corredor, y el alcalde de esta ciudad, Juan Pablo Gallo, durante la presentación de la Semana Mayor en la capital de Risaralda.



Cabe recordar que la celebración de la Semana Santa en Pereira es una de las más reconocidas en el país y atrae a numerosos visitantes.



“El Papa (Francisco) quiere, en esta Semana Santa, insistir sobre los jóvenes, sobre la vida de los jóvenes para que la iglesia les dé más espacio a ellos en toda la actividad pastoral, de la iglesia universal, de cada continente y de cada país”, afirmó monseñor Corredor.



Puntualmente, en el caso de Pereira y sobre los sucesos registrados en la ciudad hace dos semanas con tres jóvenes, el máximo jerarca de la Iglesia Católica en el departamento, señaló que “hay una realidad y es que los jóvenes entran como a competir por una bandera de heroísmo, el heroísmo para ellos, es decir, quien se mata primero, quien da la vida primero, quien va a ser solidario con el primero que se quite la vida. Son una serie de cosas que se dan internamente en esas relaciones de los grupos de las redes (sociales)”.

​

Corredor agregó que “para nosotros eso es un poquítico terrible, porque son formas de concursar que no se compadecen con la existencia y con la vocación que debe tener un joven para vivir y para cumplir una misión en la tierra y en la vida. Nos preocupa muchísimo porque hay un fondo allí donde no hay espiritualidad y donde no hay otros valores que pueden superar ese estilo de competencia que pueden tener los jóvenes frente a la existencia”.

​

El Obispo de Pereira anticipó que durante las homilías de la Semana Santa los sacerdotes harán un llamado especial hacia la vida. “Sí, vamos a insistir en esa predicación, porque es muy importante para nosotros llegar a decirle a los jóvenes que nunca hay valentía en quitarse la vida. Sino que la valentía es saber amar, saber servir, saber capacitarse y permanecer en la tierra haciendo el bien”.



Por su parte el párroco de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, Jhon Dalfer Salazar, complementó los argumentos de monseñor Corredor y reveló que en las celebraciones de la Semana Mayor la familia tendrá un espacio central. De hecho, en el Lavatorio de los pies (el Lunes Santo), una familia, conformada por papá, mamá y tres hijos, hará parte central de la ceremonia.



“Esta será una Semana Santa por la familia y con la familia”, afirmó el sacerdote.



El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, apoyó el llamado de monseñor Corredor y señaló que más que nunca esta Semana Santa debe ser un espacio “para el recogimiento, la reflexión”.



Sin embargo, Gallo dijo que la Semana Santa es una temporada turística y la ciudad esta lista para recibir a miles de visitantes.