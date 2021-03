El Eje Cafetero no tendrá procesiones en Semana Santa por el covid-19

Aunque se habían elevado propuestas de la sociedad civil entre los que se cuentan a los regidores, cargueros y demás, para realizar al menos una procesión esta Semana Santa por las calles de Pereira, finalmente no se realizará para evitar aglomeraciones que puedan generar aumento en los contagios de covid-19 entre los feligreses.

Así como en el 2020, este año tampoco se realizarán las tradicionales procesiones de la Semana Santa que atraían a cientos de miles de personas en Pereira.



Kamel Antonio Díaz Velásquez, regidor Mayor de las procesiones organizadas por la Catedral Nuestra Señora de la Pobreaz, es una de las personas que propuso organizar al menos una procesión presencial, en este caso la del Santo Sepulcro el Viernes Santo, con tres de las 17 imágenes que normalmente incluía esta ceremonia, con un recorrido de 12 cuadras menos y mantener estrictos protocolos de bioseguridad.

De las 12 procesiones no se logró ni una, yo pedía una o al menos la mitad de la procesión del Santo Sepulcro

Sin embargo, la Diócesis de Pereira resolvió no arriesgar la salud de los fieles y la decisión fue respaldada por la Conferencia Episcopal de Colombia.



“De las 12 procesiones no se logró ni una, yo pedía una o al menos la mitad de la procesión del Santo Sepulcro, que era muy grande y abarcaba 24 cuadras completas”, dijo Díaz Velásquez.



Según el regidor, la propuesta contaba con el apoyo de varias entidades como el Concejo de Pereira, la Asamblea departamental, la Gobernación de Risaralda, entre otros. “Inicialmente se contempló que hubiera público con protocolos de bioseguridad, luego que se hiciera sin público y que se transmitiera por Telecafé, pero finalmente no se pudo y será para otro año”, agregó el regidor.

Con el domingo de ramos inicia la Semana Santa este 28 de marzo. Foto: Alexis Múnera

Esta es la segunda vez en 55 años, además de las procesiones del 2020, que Kamel no participa de una Semana Santa de la Catedral de Pereira. El regidor mayor heredó esta tradición de su padre Antonio Díaz Ocampo, quien a su vez la heredó del abuelo de Kamel y este del bisabuelo.



Aunque la decisión de no realizar procesiones este año causó tristeza entre los feligreses, se han generado voces de apoyo hacia la medida que busca salvaguardar las vidas. Las ceremonias se realizarán al interior de los templos y tendrán control de aforo.

los feligreses podrán participar del Santo Viacrucis y la vigilia pascual en varios horarios para que no se presenten aglomeraciones

El coordinador de la programación de la Semana Santa en la catedral de Pereira, Juan Pablo Marulanda, dijo que “el templo estará abierto todos los días y las ceremonias cumplirán los protocolos de bioseguridad como expresó nuestro obispo, Monseñor Rigoberto Corredor. No habrá procesiones, pero los feligreses podrán participar del Santo Viacrucis, la vigilia pascual, entre otras; en varios horarios para que no se presenten aglomeraciones”.



Por otro lado, la Diócesis de Armenia confirmó que tampoco se realizarán procesiones y se mantendrán las medidas de bioseguridad, como el aforo de los templos que está en un 35 por ciento de su capacidad.



“Este año no tendremos ninguna procesión y el Vaticano nos recomendó que en la cena del Señor Jesucristo se omita el lavado de pies”, señaló el padre Jeison Henao, coordinador de comunicaciones de la Diócesis de Armenia. Y agregó que “estamos haciendo la campaña para que vivamos esta Semana Santa con mucha fe y responsabilidad, sabiendo que si el aforo ya está completo, se regresen a sus casas y sigan las celebraciones a través de la televisión o de las redes sociales de la Diócesis de Armenia que se denomina La Voz de la Esperanza en Facebook”.

En el barrio La Enea, en Manizales, la Pasión de Jesús este año tampoco se celebrará en vivo. Foto: John Jairo Bonilla

Entre tanto, en la Arquidiócesis de Manizales tampoco harán procesiones.



“Este año tampoco habrá procesiones. Se deberá hacer una Semana Santa cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Como los aforos permitidos aún son pequeños, todo se realizará en pequeños grupos. La invitación a los fieles es a acudir a la transmisión virtual de ceremonias”, precisó el administrador arquidiocesano, presbítero Efraín Castaño.



El sacerdote aseguró que no se permitirán este tipo de actividades ni siquiera en espacios abiertos. Además, señaló que no se harán las representaciones que impliquen contacto físico, como el lavatorio de los pies el Jueves Santo; las confesiones se harán con protocolos de bioseguridad y a horas convenidas para eso y seguirán con espacios que tienen separadores en acrílico que aseguren la bioseguridad para los fieles y los sacerdotes.



Las directrices exactas ya fueron comunicadas a los sacerdotes de la zona y la próxima semana se darán a conocer a la opinión pública. Sin embargo, EL TIEMPO pudo conocer que en algunas parroquias se optaría por hacer dos veces las celebraciones más relevantes para los católicos, como lo son la Cena del Señor y la Vigilia Pascual.

REDACCIÓN EJE CAFETERO

Especial para EL TIEMPO