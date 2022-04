Incremento en el recurso humano, de vehículos para asistencia mecánica, la venta del tiquete tipo caravana y cambio en el horario del reversible del domingo. Esas son algunas de las medidas adoptadas por las autoridades en la vía al Llano, ante el incremento de viajeros que se prevé por el corredor vial para los siguientes días de la Semana Santa.

El director de Operaciones de la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), Fernando Castillo, anunció que las medidas comienzan desde este miércoles 13 de abril con el incremento de vehículos para asistencia mecánica que permita atender cualquier novedad en el corredor vial.



También, se aumentará el número de cangureras en las estaciones de peaje y se pondrá a la venta del conocido tiquete caravana para agilizar el paso en las estaciones de peaje en Boquerón para los vehículos que van de Bogotá a Villavicencio, y Pipiral, en sentido contrario.



Los horarios de restricción de vehículos de carga de más de 3,5 toneladas comienzan también el miércoles de las 2:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, el jueves inicia desde las 6:00 de la mañana y se prolonga hasta las 3:00 de la tarde.



El viernes no hay restricción para los vehículos de carga pesada, el sábado la restricción irá desde las 12:00 del día hasta las 11:00 de la noche y el domingo desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche.

Vía al Llano. Foto: Coviandina

En los comités técnicos con el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte se modificó y amplió en una hora el horario del reversible del domingo

"En los comités técnicos con el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte se modificó y amplió en una hora el horario del reversible del domingo por las novedades que se presentaron en el puente festivo pasado", informó Castillo.



El cierre de los vehículos en el kilómetro cero, en Bogotá, no se inicia a las 1:00 sino a las 2:00 de la tarde, y el reversible iniciará entre las 3:00 y las 3:30 de la tarde hasta las 10:00 de la noche.



En el último puente festivo, explicó Castillo, las personas que estando en el primer horario de pico y placa no hicieron uso de ese horario de 12:00 del día a las 4:00 de la tarde e iniciaron su recorrido 5:00 o 6:00 de la tarde, para coincidir con el levantamiento del reversible después de las 8:00 de la noche.



"Esa situación generó atrasos para el restablecimiento de la operación para aquellos que viajaron hacia Bogotá y los que regresaban a Villavicencio, y congestiones en los peajes de Boquerón y Pipiral", explicó el director de Operaciones de Coviandina.



De su parte, en Villavicencio, el secretario de Movilidad, Mauricio Frías, informó que durante esta Semana Santa el pico y placa regirá para los vehículos particulares normalmente hasta el miércoles, mientras que de jueves a domingo los vehículos particulares no tendrán restricción para circular, mientras que los automotores de servicio público tipo taxi seguirán con pico y placa según el último dígito de su número de matrícula



