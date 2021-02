Sellan tres locales en Centro Histórico de Cartagena

En controles realizados este fin de semana en el Centro Histórico de Cartagena, tres establecimientos de comercio nocturno fueron cerrados, y por lo menos a nueve personas les impusieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.



La preocupación más grande de las autoridades administrativas y de Policía fue la gran cantidad de personas, muchas de ellas incumpliendo protocolos de bioseguridad, en las calles, plazas y establecimientos de comercio.



(Además, lo invitamos a leer: Campesina peleó con un palo contra un jaguar que atacó a sus hermanos)

"Durante los operativos este sábado y domingo se visitaron 10 establecimientos teniendo en cuenta los lineamientos del alcalde, William Dau Chamat. Algunos no cumplían con la documentación legal establecida para su funcionamiento", señaló David Múnera Cavadía, Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.



El funcionario expresó que vio mucha gente, en especial en la Plaza de Los Coches, que no tienen en cuenta las disposiciones adoptadas por la administración, incumpliendo protocolos bioseguros; además, mucha gente bajo efectos de bebidas embriagantes, sumado al no cumplimiento de la medida del toque de queda después de 2 de la mañana.



"Hacemos un llamado a los administradores y propietarios de establecimientos a que cumplan y exijan a sus clientes el uso de los protocolos de bioseguridad, porque todavía estamos en pandemia, continúan los contagios y los fallecimientos", anotó.



(Le puede interesar: El pueblo minero antioqueño que dejó el asbesto y se pasó al talco)

El Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana reiteró que Cartagena los fines de semana está bajo la medida del toque de queda desde las 2 de la mañana y mucha gente hace caso omiso. Foto: alcaldía de Cartagena

En algunos de los sitios cerrados se ejercía la prostitución

Bares como Dolce Vita, Space Club, Delirium, La Picotera, Mondo Exótica, Mistik, Monkey Bar, Mulato's, Le Petit y Isis.



A Mulato’s se le realizó suspensión temporal de la actividad por (3) días, por no cumplir con la documentación legal para su funcionamiento.



Le Petit se le realizó suspensión temporal de la actividad por (5) días, por no cumplir con la documentación.



Mondo Exótica tiene cierre preventivo.



Por otra parte, Migración Colombia dejó dos actas verificación y citación del reporte en la plataforma SIRE.



Se realizaron 9 comparendos a contraventores, por dejar parqueados vehículos mal estacionados y riñas. También se hicieron controles a coches.

Hacemos un llamado a los administradores y propietarios de establecimientos a que cumplan y exijan a sus clientes el uso de los protocolos de bioseguridad, porque todavía estamos en pandemia... FACEBOOK

TWITTER

Ante lo observado este fin de semana, Múnera Cavadía señaló que los operativos se mantienen y que estos serán más fuertes y se exigirá el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, so pena de sanciones como cierre de los establecimientos y comparendos, tanto para los negocios como para los usuarios que no se comporten adecuadamente.



El fin de semana las autoridades denunciaron que muchos turistas estaban bajo los efectos de bebidas embriagantes, y no querían cumplir con las normas establecidas, incluso irrespetando a la Policía.

Más noticia en Colombia

Fatal accidente de motociclistas que iban a ver a su familia

El reto del Gobierno Duque para vacunar a la 'Colombia profunda'

Cartagena