La imagen indignante de Norelis Álvarez, la madre venezolana que fue esposada y sacada con sus dos pequeños hijos de una tienda Jon Sonen, en el exclusivo Centro Comercial La Serrezuela de Cartagena, es símbolo de una targedia social, y el Ministerio de Trabajo selló el local comercial esta tarde.



La oficina regional del Ministerio del Trabajo selló el almacén un día después del incidente con la joven venezolana quien reclamar por la presunta tardanza en el pago de sus prestaciones sociales como exempleada del Grupo Sonen.



El Presidente de la República, Gustavo Petro, elevó su voz a primera hora en su Twitter:

“El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”, trinó.



La joven que asegura que reclama sus cesantías laborales.



“Trabajé para esta empresa un año y seis meses, y ya han pasado dos años desde que esta empresa me despidió sin justa causa y quieren pagar mi liquidación. Yo puse tutelas y demandas pero ellos no responden y usan todo su poder para atropellar mis derechos como trabajadora”, señala la mujer de 36 años.



El desempleo sería la presión que enfrenta esta mujer.



“Mis problemas empezaron cuando presenté una tutela porque no me tenían con seguridad social y estaba embarazada. Entonces, cuando regreso de mi licencia, la empresa ordena trasladarme a Yopal (Casanare) con una bebé de 6 meses y con un niño de 5 años, yo además ni sabía en dónde era Yopal”, señala la joven, que se ha convertido en símbolo de la clase trabajadora.

Comunicado oficial de Sonen Internacional

Sonen Internacional S.A.S aclaró que los hechos ocurridos la noche del 28 de noviembre de 2022 en los que una mujer es sacada por la fuerza pública después de hacer reclamaciones en una de las tiendas ubicadas en Cartagena.



Con relación a este lamentable hecho y a lo que la compañía SONEN INTERNACIONAL S.A.S le corresponde, aclaramos a nuestros clientes y a la ciudadanía en general:



La Señora identificada como Wendy Norelys Alvarez Sarmiento laboró en la compañía como asesora comercial en Cartagena y su contrato laboral terminó el 20 de octubre de 2020 por lo que presentó demanda laboral que está en curso.



Que fue consignado el valor de su liquidación por $ 3.002.500 (tres millones dos mil quinientos pesos m/l ). Valor correspondiente a su liquidación y no por $ 2.000.000 (dos millones de pesos m/l) como es su reclamación pública (Se adjunta soporte de pago).



Que una tienda o centro comercial no es recinto público para presentar reclamación laboral. Para ello existe las sedes del Ministerio del Trabajo, que protege sus derechos como trabajador.



Lamentamos profundamente que la señora fuera sacada esposada del Centro Comercial, el que cuenta con sus protocolos de seguridad.



Ante este hecho, y después de 24 años de hacer empresa en nuestra querida Colombia y con más de 1200 trabajadores que han laborado todo este tiempo, no dejaremos de seguir trabajando con el mismo ahínco, pasión y resiliencia, generando empleo y crecimiento en las familias de nuestros colaboradores de todas las regiones del país.



