Rafael Santos Mercado, de 17 años, delantero de la selección Colombia de Fútbol sub 17, y del Real Cartagena, sobrevivió a un ataque sicarial en Cartagena.



Santos Mercado fue uno de los heridos que dejó el ataque criminal a una barbería, en el barrio Olaya Herrera, en los extramuros de la Ciudad Heroica.



En video quedó registrado el brutal ataque. Se ve el momento en el cual el sicario ingresa a la barbería, que se encuentra repleta de clientes esperando turno, y arremete contra uno de los trabajadores.



"Me van a meter unos clavos, en el cuádriceps de mi muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me imagino me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación"

Las personas que a esa hora copan el local escapan aterrados, mientras el asesino, con sevicia, ingresa hasta el fondo del local para rematar a la víctima.



Keiner Blanco, uno de los barberos, fue asesinado y tres personas resultaron heridos.



El joven futbolista de 17 años resultó herido en una de sus piernas.



La joven figura aseguró “Lastimosamente estaba en el lugar que no era. Gracias a Dios estoy vivo, siento que volví a nacer, esto no ha sido fácil, es difícil, me toca empezar de nuevo, estoy con vida y salud y eso es lo más importante”, le dijo al diario El Universal.



"Me van a meter clavos, en el cuádriceps del muslo derecho, ahí recibí el balazo, después de la cirugía me dirán cuánto tiempo demorará mi recuperación", añadió el futbolista.



Cartagena ocupó el puesto 47 en el 'ranking' de las 50 ciudades más violentas del mundo que publica cada año El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.



La capital de Bolívar, con 1.278.829 habitantes, registró, según este listado internacional, 403 homicidios en el año 2022, para una tasa de 31,29 homicidios por cada 100 mil ciudadanos.



