Así va rescate de mineros que llevan seis días bajo el agua en Caldas

Desde el pasado viernes en la tarde, 11 mineros quedaron atrapados en una mina de oro en la vereda El Bosque de Neira, en Caldas.



Desde ese momento las autoridades buscan sacar el agua que hay al interior para proceder a su rescate. Retroexcavadoras, motobombas, mineros y personal de organismos de socorro trabajan sin descanso, pero aún no hay resultados.



Aguas del río Cauca se siguen filtrando a la mina, por lo cual el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional Minera (ANM), acompañados por otros conocedores de la zona y las máquinas, conforman tres equipos de 25 personas cada uno, que se reparten labores las 24 horas del día.



Por etapas se encuentran construyendo un Jarillón (terraplén natural o artificial, normalmente en tierra, paralelo a las márgenes del río que se utilizan para encauzamientos o protección contra inundaciones)de grandes proporciones, 71 metros de longitud y 17.5 metros de ancho, que permita poner sobre él una motobomba de más capacidad





“Se sigue filtrando agua y por eso continuamos con el jarillón. El propósito de este es que no se filtre el agua y tener una amplitud importante para introducir la motobomba de 17 metros y extraer el agua del socavón. Lo que pasa es que, si no tenemos un jarillón de buenas proporciones, pasaría que se introduce la motobomba y se pueden generar averías en el sitio; esto puede llevar a inestabilidad del terreno, lo que destruiría todo lo que se está haciendo”, explicó el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.



Si bien las labores siguen, todos los que participan de la búsqueda piden paciencia a los familiares, pues las labores no son sencillas.



“Necesitamos identificar la filtración para solucionarla, ya de ahí se podría hablar de cuándo se haría el rescate, eso puede ser hoy o demorarse ocho días. Hay que ser fuerte y tratar de tener mucha paciencia para no obstruir lo que se está haciendo por rescatar los cuerpos”, señaló Óscar Villada Morales, líder minero que apoya las actividades.



De acuerdo a lo informado por la ANM, los trabajos, además del jarillón, avanzan en el pozo principal, donde monitorean gases y se evidencia la disminución del nivel del agua cuando reduce el caudal del río, lo que les indica la filtración del agua.

#ReporteANM ¦ Se logró un avance en la construcción del jarillón, en total tiene una extensión de 71mts de longitud y 17.5mts de ancho. Se trabaja en tapar las filtraciones y bombear el agua para entrar a buscar los mineros desaparecidos. 👉 https://t.co/ywMokUgpuO pic.twitter.com/K8BtyR9DUX — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) March 31, 2021

Mientras tanto, los gobiernos de Caldas y Risaralda, que comparten la zona de la emergencia, han dispuesto un equipo de acompañamiento médico, psicológico, social y alimentario a los familiares de las víctimas, pues muchas dependían exclusivamente de lo que sus familiares conseguían por medio de esta actividad.



Hoy seguirán las labores en la zona, en donde se espera que el clima siga jugando a favor de los rescatistas, pues las fuertes lluvias hacen más lento el proceso.



Al momento siguen sin identificarse tres de las víctimas, de las cuales se sabe que -por lo menos una- sería de nacionalidad venezolana. Las demás ya fueron ratificadas gracias a la información suministrada por los familiares.



Se trata de Edwin, Milton Alexis y Diego Felipe Tabarquino, Jhon Edwin Gómez Tapura, Juan Bautista Bañol, Sandro Escarpeta, Samuel Tapasco y Sebastián Trejos.





LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES