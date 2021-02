Ciudadano extranjero denuncia que fue víctima de secuestro extorsivo

Un ciudadano extranjero, denunció que tras viajar a Popayán a encontrarse con una mujer que conoció en internet hace dos años, fue víctima de una retención extorsiva.

El ciudadano oriundo de Texas, Estados Unidos e identificado como Daniel Originales, explicó que cuando llegó a esa capital, la mujer al darse cuenta que sus tarjetas de crédito no tenían fondos, decidió encerrarlo en compañía de otros hombres con candado dentro de la casa, exigiendo una suma de efectivo, para dejarlo libre.



Cuando dejó los candados abiertos, el hombre decidió escapar, dando con un guarda de seguridad que lo contacta con un concejal. La fuga ocurrió en la mañana de este jueves.



“Me llama un amigo que es vigilante que me dice que hay un ciudadano extranjero extraviado, al ciudadano lo hacemos llegar al concejo, el señor desesperado manifiesta que ha sido retenido, que vino a una cita de amor y que lastimosamente las cosas no le salieron bien y que por su liberación debía pagar 1800 dólares”, cuenta el concejal payanés, Julián Ausecha Ordoñez.



Sin embargo, el Comandante de Policía de Popayán, coronel Boris Albor, señala que no se trata de una retención extorsiva, sino de una deuda de esta persona por la estadía en esa residencia.



“Y que también fue objeto de denuncia por parte de esa familia por el no pago se hospedaje y alimentación”, dice el uniformado.



El llamado del ciudadano norteamericano es a que algún contacto en la embajada americana, le permita retornar a su país.



“Quiero irme para los Estados Unidos, no he comido en dos días, no tengo ropa, no tengo medicinas ni nada”, finaliza.



CALI

