En Cartagena piden que visitas presidenciales no le quiten fuerza pública a la ciudad

Autoridades del Distrito de Cartagena llevaron a cabo un consejo extraordinario de seguridad para evaluar las medidas a implementar durante la temporada navideña y de Fin de Año en la ciudad.



Allí, Ana María González, secretaria del interior, hizo un llamado a Presidencia de la República para aumentar el pie de fuerza durante las visitas del mandatario Gustavo Petro a Cartagena.



(Además: En Fonseca más de 31 mil personas están habilitadas para elegir alcalde y concejo)

cuando vienen las delegaciones de presidencia se reduce en una tercera parte la policía, y en un 50 por ciento nuestras capacidades en el mar FACEBOOK

TWITTER

"Queremos hacerle un llamado a la Presidencia de la República dado que cuando viene el presidente, y la familia del presidente, se nos reducen muchísimo las capacidades operativas. La ciudad se alista a recibir más de 340.000 visitantes. Es decir, casi el 35 por ciento de la población de Cartagena va a venir entre el 15 de diciembre y el 15 de enero", señaló la funcionaria, quien fue más allá:



"Necesitamos contar con toda la fuerza pública, pero cuando vienen las delegaciones de presidencia se reduce en una tercera parte la policía, y en un 50 por ciento nuestras capacidades en el mar, por eso hacemos un llamado a la Guardia Presidencial para que mejoren las capacidades de la ciudad o traigan con el presidente unas capacidades suficientes para que no se afecte la seguridad en el territorio”, pidió la secretaria de interior de la ciudad.

En video: fiestas de música electrónica

en la mira de autoridades

Atención: En Cartagena no se podrán realizar fiestas no autorizadas en baluartes y escenarios patrimoniales para navidad, fin de año y enero. Habla Ana María González, sec de interior. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@PoliciaColombia⁩ ⁦@AlcaldiaCTG⁩ pic.twitter.com/0OdX4hJ0s7 — John (@PilotodeCometas) December 13, 2023

Además, las autoridades pusieron sobre la mesa los recientes hechos de inseguridad, especialmente la balacera que se presentó en el corregimiento de La Boquilla, donde nueve personas resultaron heridas. También hicieron un llamado a los organizadores de fiestas de música electrónica para que se acojan a las normativas y eviten la ilegalidad.



"Ahondamos en los riesgos sociales y económicos para la ciudad que causan las fiestas de música electrónica e incidentes de inseguridad, ahí vamos a tener planes especiales con la Policía", señaló Ana María González, secretaria del interior de la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Fiesta en el baluarte de Santiago Apóstol, frente al bar la Vitrola. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

"Hacemos un llamado especial a los organizadores de fiestas de música electrónica: la gente organizada que está planeado fiestas estructuradas en zonas permitidas ya están adelantando sus trámites y están a punto de tener sus permisos, respetaron absolutamente la resolución", añadió la funcionaria, quien agregó: "Junto con la Policía y la Armada no vamos a permitir fiestas sin autorizaciones; sobre todo cuando buscan realizarse en fuertes y baluartes como Bocachica o Getsemaní, no pueden seguir publicitando fiestas que no cuentan con el visto bueno del Comité de Patrimonio, de la Escuela Taller Cartagena, de la Armada. Tenemos que proteger una joya común de la humanidad que es Cartagena".



(También: Atención: este es el video del atraco a Giovanny Ayala cuando subía a carro en el Meta)



Las autoridades en la ciudad proponen este plan especial, liderado por la Policía a través de su Dirección de Protección Especial, y se implementará en la zona norte para abordar y prevenir incidentes relacionados con las fiestas electrónicas, identificadas como un potencial factor de riesgo.

Cartagena