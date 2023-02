Las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el Cesar se unieron a las protestas que Sindesena (su sindicato) convocó para este viernes 24 de febrero.

El sindicato de empleados públicos del Sena de este departamento protesta por el recorte presupuestal del 8 % que hizo la institución para este año, según información del medio local El Pilón.



El llamado de José Fernando Díaz Parodi, presidente del Sindesena en el Cesar, está relacionado con las promesas que el Gobierno ha hecho con respecto a la inversión en el campo y zonas rurales en materia de educación, dado que, según expuso en el citado medio, el presupuesto de $625.000 millones resulta contradictorio a dichos compromisos.

Si esos recursos no llegan en estos momentos, las labores académicas se perjudican porque no se han iniciado en un 100 % por falta de personal FACEBOOK

TWITTER

Además, detalló que en el Cesar hay una planta de 180 instructores y 60 administrativos; sin embargo, necesitan contratar cerca de mil funcionarios más. “Si esos recursos no llegan en estos momentos, las labores académicas se perjudican porque no se han iniciado en un 100 % por falta de personal”, agregó.



(Puede leer: Uninavarra se destaca como referente de innovación educativa).



Según lo dicho por Díaz Parodi, el sindicato pide que la entidad asigne los recursos necesarios tras un recorte presupuestal que hubo a finales del año pasado. “Hoy en día no contamos con ambientes para impartir las clases”, señaló.



De igual modo, indicó que ante dicha situación se han visto obligados a arrendar espacios a terceros, a pesar que existen áreas en las sedes del César en donde se pueden construir más aulas.



“Los aprendices no cuentan con servicio de cafetería, con elementos de protección personal, transporte adecuado que le permita recibir formación de calidad”, sentenció.

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-El gobierno nacional presentará la Reforma a la educación en el país

-Unesco pide mayor regulación sobre las redes sociales

-Distrito de Cartagena garantiza PAE para 2023 pero falta vigiancia en colegios