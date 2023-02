Se completan ocho días de bloqueo a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Guajira, en Riohacha, por parte de las comunidades afro quienes piden un diálogo genuino y que le reconozcan sus derechos amparados en varias sentencias judiciales.



La protesta es protagonizada por el 'Movimiento Afrocolombiano Barbaros Hoscos Unidos por La Guajira', compuesto por organizaciones conformadas, a su vez, por unas 300 familias, entre ellas: la organización Matamba, Ana Joaquina, Revolución Afro y el Consejo Comunitario Las Américas.



A ésta se han sumado comunidades indígenas wayúu y miembros de las Juntas de Acción Comunal.

La sede seguirá bloqueada de forma pacífica

El pasado sábado, voceros de los dos grupos étnicos y comunales sostuvieron un primer encuentro con la directora designada del ICBF Astrid Eliana Cáceres, en el que le entregaron un pliego de peticiones consolidado, el cual será estudiado por el equipo jurídico de la entidad.



Gumersindo Rivas, líder del Movimiento Afrocolombiano, indicó que la sede seguirá bloqueada de forma pacífica hasta que no se arranque el dialogo genuino con la directora del ICBF y su equipo, previsto para esta semana.



Entre los puntos que contempla el pliego de peticiones se encuentra la reglamentación del manual operativo de contratación del ICBF, la ampliación de cobertura, la revisión de la selección de los operadores y cumplimiento a más de 15 sentencias judiciales en temas de educación, primera infancia y territorio.



Maryoi Freyle, representante de la organización Matamba, pide al ICBF que le dé cumplimiento al fallo que ordena la atención de 200 menores, en el que se les permita elegir sus propios operadores, que sean de la comunidad, la conozcan y representen el enfoque diferencial que protege sus usos y costumbres.



Denuncia que los operadores son de otros departamentos, con los cuales han tenido muchos inconvenientes en la entrega de los alimentos, lo cual no era lo establecido en las minutas y lo idóneo, “nos daban un tomate para una semana y tuvieron a los niños comiendo cerdo un mes completo”.



Por su parte, Niria Brito, presidenta de la Federación de Acción de Comunal del departamento de La Guajira, pidió que “se nos concerté, socialice y se nos de participación, también necesitamos ampliación. Hay muchos barrios, veredas y corregimientos en los que no hay atención a la primera infancia”.

Apartan de la vocería a directora

regional con los pueblos étnicos

Me duele mucho que hayan declarado persona no grata a la directora regional, como lo dijeron

TWITTER

Durante la reunión con Cáceres, quien fungía como subdirectora, las comunidades indígenas declararon persona no grata a la directora regional Yaneris Cotes, debido a su poca respuesta ante la problemática, por lo que se tomó la decisión de cambiar la vocería.



Cáceres aseguró que una de las cosas más serias que pueden hacer las autoridades indígenas es la declaración de una persona no grata.



“Me duele mucho que hayan declarado persona no grata a la directora regional, como lo dijeron. Siempre que ocurre esto uno debe cambiar la vocería y la persona que habla con ellos, y en este momento en calidad de subdirectora usted no va llevar la vocería con los pueblos indígenas”, indicó Cáceres.

Amenazas a líderes de la protesta

Me daban un término de 24 horas para que saliera del departamento, me lo hicieron llegar a través de un servicio de domicilio...

TWITTER

En medio de la protesta que adelantan los líderes afrodescendientes, fueron amenazados Gumersindo Rivas y Maryoi Freyle, a través de un pasquín en cual fue entregado envuelto en una bolsa, como si se tratara de una encomienda.



“Me daban un término de 24 horas para que saliera del departamento, me lo hicieron llegar a través de un servicio de domicilio, cuando me entregan la bolsa negra y que yo la abro, ya el muchacho se había ido”, sostiene Freyle, quien ha sido objeto de varias amenazas y atentados en su contra.



Los líderes aseguran que seguirán en la lucha y piden a las autoridades investigar el origen de esas amenazas.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha