La 'pelea' entre santanderes y Eje Cafetero por acoger Preolímpicos

El Eje Cafetero sería la sede de los juegos Preolímpicos Sub 23 a disputarse entre el 15 de enero y el 2 de febrero del 2020. Si bien, de acuerdo con las autoridades, no hay una confirmación oficial, se ha indicado -de palabra- que la región tiene las condiciones para acoger las justas.

Al respecto, el secretario del Deporte de Manizales, Martín Ramírez, manifestó que “verbalmente es un tema que ya está armonizado con la Federación Colombiana de Fútbol, pero se está a la espera del documento que de cuenta de la confirmación oficial”.



Los estadios Palogrande de Manizales y Hernán Ramírez Villegas de Pereira, serían los escenarios que acogerían el torneo que reúne a 10 selecciones del continente.



El Alcalde de Manizales, Octavio Cardona, viajará mañana a Bogotá a reunirse con las directivas de la Federación, no solo a esperar la confirmación de la noticia, sino a gestionar que sea en el estadio Palogrande donde se juegen la semifinal y la final del campeonato.



El certamen, que vuelve a jugarse después de 16 años, entregará los dos clasificados continentales a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Mientras tanto, en Bucaramanga y Cúcuta hay incertidumbre porque, en mayo pasado, una comisión de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) había visitado los estadios de las dos ciudades que se ofrecieron como sedes para el torneo Sub-23 que definirá los dos clasificados por Sudamérica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comunicó el 14 de agosto del 2018 que el país había recibido la sede de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y desde ese instante comenzó a hablarse de la petición para que el evento llegara al estadio Alfonso López, de Bucaramanga, remodelado el 2017.



Cúcuta entró en la competencia y en una posible alianza para ser sede, pues la capital nortesantandereana fue visitada por el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, y su homólogo de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Jorge Enrique Vélez, quienes presenciaron la presentación de la postura oficial para llevar el evento al estadio General Santander.



En los últimos días del mes de septiembre del 2018 el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, emitió una carta dirigida a la Federación con la misma solicitud.



"Propongo que la Federación Colombiana de Fútbol considere a Bucaramanga, capital del departamento, como una de las sedes del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23. En efecto, el gobierno departamental invita al señor Presidente de la Federación, Ramón Jesurún Franco, y al personal competente para estudiar la solicitud, para que examine el estadio Alfonso López, el cual es nuestro mayor escenario deportivo y sede del Atlético Bucaramanga", dice la misiva de parte del gobernador.

La Universidad Industrial de Santander (UIS) también emitió un comunicado uniéndose a la iniciativa. "El Rector, profesor Hernán Porras Díaz, no solo respalda la candidatura de la Ciudad Bonita, sino que además ofrece los escenarios e instalaciones deportivas del Campus Principal, para que sean utilizadas como sitios de entrenamiento por parte de las selecciones nacionales presentes en dicho torneo", dice la comunicación.



Frente a Cúcuta, Bucaramanga cuenta con un remodelado estadio que cumple casi todos los estándares de la Fifa, por lo que la inversión sería mínima. Mientras que en la frontera se necesitan varias reformas del mismo.



"Recibimos con mucha simpatía, con mucha complacencia, que ciudades como Bucaramanga y Cúcuta puedan ser sede de este torneo regional", dijo Ramón Jesurún en octubre del 2018.



EL TIEMPO, desde ayer, ha intentado comunicarse con el gobernador de Santander, Dídier Tavera, y el director del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Santander (Indersantander), Diego Mancilla León, pero los funcionarios no se han pronunciado sobre el particular.



Fuentes cercanas a Tavera y Mancilla indicaron que los dos estarían a la espera de un diálogo con los directivos de la FCF y Dimayor.



ÓSCAR ANDRÉS OLARTE CASTRO

ADN/Bucaramanga@oscarolarte