La finca 'Las Flores', ubicada entre los municipios de Sincelejo y Sampués (Sucre), seria unas de las fosas comunes del paramilitarismo en esta región, epicentro del conflicto y la violencia en las últimas tres décadas.



Así lo denunció Juan David Díaz, hijo de Eudaldo ‘Tito’ Díaz, alcalde del municipio de El Roble (Sucre) asesinado por orden del confeso y condenado exgobernador sucreño Salvador Arana.



La finca ‘Las Flores’ es propiedad Arana, y esconde una oscura memoria de crímenes y violencia.

Pide a la JEP que tome posesión del predio

“Denunciamos la presencia de fosas comunes en la finca ‘Las Flores’ ubicada en la vía que de Sincelejo conduce a Sampués (Sucre). De acuerdo con testigos, Salvador Arana les compró la parte a los hermanos de su esposa, tierras que aparecían a nombre de Said Isaac Tatis”, afirmó Juan David Díaz, quien es defensor de derechos humanos y médico de profesión, y víctima de años oscuros de violencia.



El denunciante solicitó a las autoridades que de manera urgente tomen posesión del predio para evitar que desaparezcan los restos de víctimas de la violencia.



Díaz, además, dice que se debe evitar que los autores del crimen de su padre, y sus cómplices, que aún habitarían en la finca, escapen.



“Hay testigos que señalan que restos óseos se encuentran enterrados en ese lugar. Hay que impedir la venta de lotes en la finca y la remoción de tierras, porque pueden ocasionar la destrucción de las evidencias de quienes están sepultadas”, precisó.

Que investiguen a Salvador Arana

El país nunca olvidará aquella escena del primero de febrero del año 2003, hace 20 años, cuando en un consejo de seguridad, el alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz, le dijo al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez que lo iban a matar.



El 10 de abril, a los 70 días de aquella denuncia pública, y con televisión en vivo, sicarios cegaron la vida de 'Tito Díaz'.



El exgobernador de Sucre Salvador Arana confesó ante la JEP que había ordendado a paramilitares el crimen del alcalde 'Tito Díaz'.



Hoy, su hijo, el médico Juan David Díaz, pidió además a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- que investigue al exgobernador Arana por el posible ocultamiento de pruebas en la finca 'Las Flores'.



“Exhortamos a la Fiscalía General de la Nación, a que vincule judicialmente a Said Isaac Tatis al proceso, por el crimen de nuestro padre y otros delitos que pudo haber cometido”, anotó.

Campamento paramilitar en la finca 'Las Flores'

De acuerdo con Juan David Díaz y de testigos, en la finca ‘Las Flores’ operó un campamento paramilitar del ‘Bloque Héroes de los Montes de María’.



“Ahí fue retenido durante su secuestro mi padre, el exalcalde de El Roble (Sucre) ‘Tito’ Díaz, en una mazmorra debajo de una alberca, un hueco húmedo y con rejas, donde años atrás también tuvieron enjaulado durante su secuestro extorsivo un reconocido ganadero Sucreño”, contó.



Según Díaz, de este último secuestro fue responsable el padre de Said Isaac Tatis. El ganadero posteriormente fue asesinado.



Uno de los testigos en este caso, Diógenes Meza Villacob, quien trabajaba como mesero en un restaurante de Sincelejo, escuchó cuando Said Isaac Tatis le decía a otras personas que Salvador Arana había dado la orden de darle muerte al entonces alcalde ‘Tito’ Díaz.

No había garantías para denunciar

Juan David Díaz sostiene que la información sobre la presencia de fosas comunes en la finca ‘Las Flores’ la conocían desde hacía varios años, pero no las habían hecho públicas porque no estaban dadas las garantías.



“No existía la garantía ni la confianza en las entidades competentes del Estado que en ese momento hicieron las investigaciones. No queríamos que esa información fuera entregada para alertar a los señalados ‘para-criminales’ y que pudieran desaparecer los restos óseos”, dijo.



La última palabra sobre el destino de la finca 'Las Flores', que sería una de las fosas comunes de la violencia en el país, la tienen la JEP y la Fiscalía General de la Nación.



“No queremos que la verdad también se sepultada, porque es mucha la tragedia cometida en esas tierras”, indicó Díaz.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo