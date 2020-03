Secuestros de extranjeros en Colombia que han dado mala imagen al país

Juan B. Díaz. EL TIEMPO

James Joseph Eireannach es un extranjero, oriundo de Irlanda, que fue secuestrado a principios de agosto de 2019 en inmediaciones del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.



Al parecer, los secuestradores trataron de comunicarse directamente con la Embajada de Irlanda para negociar su liberación. Este proceso, no obstante, no se concretó y ahí decidieron comunicarse con la familia.



En enero del 2020, el periódico irlandés 'The Sunday World' dio a conocer que la familia de Eireannach había recibido, a finales de diciembre del 2019, una foto del hombre arrodillado. En ella, aparecían también dos hombres vestidos de camuflado y apuntándole a la cabeza. Además, agregó el medio, pedían dinero por su liberación.



El lunes 2 de marzo del 2020, fueron capturados tres hombres sindicados de haber participado del secuestrado. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los capturados hacen parte de una banda de delincuentes comunes dedicados al secuestro.



A ellos llegaron luego de ubicar el predio rural en el que estuvo Eireannach hasta octubre pasado y de capturar a otro de los secuestradores, quien decidió colaborar con la justicia.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO afirmaron que "el caso ya no se maneja como un secuestro, sino como una desaparición. Esperamos que los capturados colaboren y brinden información que nos permita establecer qué paso con el extranjero".



(En la foto se observa Jamundí, Valle, zona donde fue secuestrado el irlandés).