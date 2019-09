Presidente de Asoranchería recobra libertad en descuido de captores

El dirigente gremial y presidente de la Asociación de Usuarios del río Ranchería, Asoranchería, José Ramón Molina, recuperó su libertad aprovechando un descuido de sus captores, luego de la desaparición de uno de ellos y el aturdimiento que les causó la constante presión de las autoridades.

Una vez recobró su libertad, a eso de las nueve de la noche del pasado domingo, se reunió con sus familiares y amigos que se acercaron hasta su casa en Fonseca, en donde también atendió a las autoridades, entre ellos, a los miembros del Ejército y de la Policía.



“Nunca me imaginé tanta solidaridad”, sostuvo Molina, al conocer todas las expresiones y manifestaciones realizadas durante su cautiverio.



Así mismo, agradeció a Dios, al Gobierno Nacional, a los alcaldes de la zona y en especial a los miembros del Gaula de la Policía y el Ejército quienes estuvieron permanentemente sobrevolando con el avión fantasma y helicópteros.



Molina logró reconocer la zona en que se encontraba, ya que por su trabajo en el sector agropecuario la había recorrido, por lo que aprovechó un descuido de sus captores por la desaparición de uno de ellos, que salió a realizar una llamada y no había regresado.



El ganadero se aventuró a caminar por espacio de unas cuatro horas hasta llegar al sector del Chorro y luego a la población de Chorreras, en zona rural de Distracción, de donde es oriundo.



En este sector, se encontró con unos muchachos que estaban de parranda, quienes lo ayudaron a bajar hasta Fonseca para reencontrarse con su familia.



Durante su cautiverio, estuvo a la intemperie y lo único que le daban era una avena con un pedazo de panela o de bocadillo, pero esto no fue impedimento para Molina quien asegura que “en esas condiciones uno saca fuerza de cualquier parte, por lo que arranqué a caminar”.



Recuerda, además, que las personas que lo tenían secuestrado vivían nerviosas por la constante presencia del Ejército en la zona. “Eso lo pone a uno en zozobra: el cantar de un pájaro los altera, y lo que uno ve es que la vida de uno depende de nada y cuando uno está en estas condiciones lo primero que le dicen es que el muerto es uno”.

Delincuencia común

Seis personas fueron las que participaron en el secuestro de Molina que, de acuerdo a lo señalado, se trató de delincuencia común por la forma en la que actuaron.



Tres de ellas llegaron en una moto y lo intimidaron cuando estaba con un trabajador de la finca en el sector Las Iguanas, en zona rural de Fonseca.



“La impresión que me llevé era que me iban a matar, ellos maltrataron a un trabajador y puse resistencia para no dejarme llevar, porque yo sabía que las condiciones de estos secuestros son inhumanas, pero que va, enseguida lo someten a uno, eran seis personas, cuatro iban en el carro”, puntualizó.



Sobre su secuestro, Molina llamó la atención de la ciudadanía para crear una confianza con la institucionalidad, como la Policía, el Ejército, la Fiscalía, entre otras y comprometerse para sacar adelante la convivencia de los pueblos.

ELIANA MEJÍA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

RIOHACHA