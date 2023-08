Se cumplen más de 48 horas desde que hombres armados secuestraron en la entrada de la sede de la Registraduría Nacional en Convención, Norte de Santander. Las autoridades no han establecido qué grupo armado es el responsable del secuestro de Camila Suárez Galván. Sus padres suplican su liberación.

Hasta el parque principal de la población llegaron cientos de ciudadanos, líderes sociales y funcionarios públicos para exigir la pronta liberación de la joven funcionaria.



Geovany Suárez, papá de la joven, le envió un mensaje a los captores proponiendo un canje, con el propósito de salvaguardar la vida de la funcionaria.

“Que se comuniquen conmigo ¿por qué tenían que llevársela si es una niña? ¿por qué no acudieron a mí que soy hombre? Llámenme, yo hago un cambio por ella, me voy a la hora que quieran, no le digo a nadie, cojo para donde quieran, les llego. Por favor respeten a mi hija”, expresó el padre.



Hasta la fecha ningún grupo armado se ha atribuido el secuestro de la joven. La Fuerza Pública avanza en la búsqueda de la funcionaria que, de acuerdo con el alcalde de Convención, podría estar retenida en zona rural de Ocaña o en jurisdicción del municipio de González (Cesar).



Jairo Oviedo, coordinador regional de la MOE en Norte de Santander, indicó que es fundamental el respeto por la vida e integridad de quienes participan de las elecciones territoriales de octubre.

“Los funcionarios públicos, y de manera específica, aquellos responsables de la organización y desarrollo de las elecciones, como la funcionaria Suárez Galván, prestan un servicio a la democracia que debe ser valorado y respetado por toda la sociedad, y por ello requieren de todas las condiciones y garantías para ejercer con seguridad sus funciones”, afirmó Oviedo.



Entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de julio de 2023, se han registrado 21 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en Norte de Santander.



En esta subregión del país operan al menos tres frentes de las disidencias de las Farc, el Eln, y varios grupos armados organizados y bandas criminales que tienen azotada a la provincia de Ocaña y el Catatumbo.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA

