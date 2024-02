El acordeonero Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio fue víctima de un secuestro para robarlo

El reconocido acordeonero y compositor de música vallenata, Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio, vivió varias horas de angustia tras ser víctima ser víctima de un secuestro exprés y del hurto de una camioneta de alta gama en su finca ‘Quijote’, ubicada en la vereda La Guajirita, jurisdicción de Becerril, zona minera del Cesar.



También le robaron más de un millón de pesos, un acordeón, cinco celulares, dos anillos de oro y una maleta con varios elementos de valor.



El hecho se registró cuando el músico, acompañado de su esposa y una amiga, visitaron el predio para realizar unas adecuaciones para un cultivo de mango.

Minutos después, el acordeonero se marchó en su vehículo hacia Becerril para arreglar una llanta.

Durante su ausencia, seis delincuentes irrumpieron en la finca y sometieron a las personas que se encontraban allí, incluyendo al trabajador del predio y su hijo de 14 años de edad. Los intimidaron con armas de fuego y los obligaron a permanecer bajo su control durante seis horas.



“Nos llevaron a un sitio estratégico de la finca. Luego, nos quitaron los celulares e indicaron que podíamos contestar llamadas telefónicas, pero con alta voz. Cuando eso ocurrió, colocaron el arma en la cabeza y amenazaron con matarnos si los delatábamos”, comentó una de las personas afectadas.



Al volver de Becerril, ‘El Negrito’ Osorio, fue abordado por un sujeto fuertemente armado, quien lo obligó descender del vehículo. Luego lo condujo al lugar donde ese encontraba las otros retenidos.



“Me hicieron contar el dinero que traía. Dijeron que teníamos que esperar hasta que llegar el jefe de ellos porque iban a pedir una vacuna. Luego llegó un hombre con varias herramientas y registró el carro para verificar si tenía GPS. A los pocos minutos, se marchó en compañía de cuatro sujetos”, relató el acordeonero.



Posteriormente, tres hombres que permanecieron en el lugar, intentaron realizar transferencias en líneas a través de los celulares.



“Como soy evangelizador, intenté orar con ellos. Me lo impidieron y me amenazaron con sepárame de mi esposa. Posteriormente, tres de los sujetos que quedaron con nosotros, intentaron robar las cuentas bancarias. Volví a orar, uno aceptó a Dios en su corazón y otro se puso a llorar”, comentó el músico.



Tras someterlos, los sujetos encerraron en un dormitorio al acordeonero y al resto de las personas que lo acompañaban.



“Le echaron llave a la habitación. Comentaron que avisaban cuando podíamos salir. Pero, nunca lo hicieron. A la media hora, el niño salió por uno de los barrotes de la ventana y nos abrió la puerta. Se llevaron los celulares, así que caminé a una finca cercana y pedí ayuda. Luego puse la denuncia ante la policía”, detalló el músico.

Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio, tiene una amplia trayectoria en el ámbito del folclor vallenato. Ha participado en varios festivales música vallenata.

Gracias a su destreza con el acordeón, hizo fórmula musical con el cantante Farid Ortiz durante los años 1997 y 2002. También ha trabajado con otras agrupaciones artísticas al lado de Miguel Herrera, Pedro Osorio y Carlos Narváez.



En su faceta como compositor, ha escrito varias canciones exitosas, entre ellas ‘Pidiendo Vía’, ‘La falta’, ‘La tienes todas’, ‘Cuidado con judas’, grabadas por célebres cantantes, entre ellos, Diomedes Díaz, Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, Alberto ‘Beto’ Zabaleta, respectivamente.



Durante los últimos ocho años, ha dedicado su vida a evangelizar a través de su arte musical.



“El carro lo compré con mucho sacrificio y con él evangelicé a muchas personas. Les digo a estas personas que no sigan desgraciando su vida. Que mediten lo que están haciendo porque esto también afecta a sus familias. Los que se mueren en esta condición, no verán a Dios”, recalcó Osorio.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar