Secuestran al hijo del Alcalde de El Carmen, Norte de Santander

La Policía Nacional desplegó este miércoles un operativo de búsqueda para dar con el paradero del hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander), Edwin Contreras, quien fue secuestrado en las últimas horas por hombres armados.

El rapto ocurrió sobre las 7 de la mañana, en una sede del colegio Santo Ángel, que está ubicada en el corregimiento de Guamalito, de esta localidad del Catatumbo.

"Es desafortunado recibir esta noticia. Mi hijo se lo llevaron dos tipos armados, lo sacan de su escuelita. No sé por qué los niños tienen que pagar si la cosa es con uno. Pido que no se lleven a un angelito de estos, a ponerlo a sufrir, pido ayuda al Gobierno Nacional para que me ayude en esta situación”, puntualizó el mandatario local.

Rechazamos el secuestro del menor Cristo José Contreras hijo del alcalde municipal del Carmen Norte de Santander Edwin Contreras. Pedimos a sus captores respetar su vida, así mismo exigimos de forma inmediata la libertad y el pronto regreso al seno de su hogar sano y salvo. — Alcaldía El CarmenNS (@AlcalElCarmenNS) 3 de octubre de 2018

Según la rectora de esta institución educativa, Yaneth Pallares, el menor de cinco años fue interceptado por dos hombres armados cuando se dirigía a clases a bordo de una motocicleta minutos antes de iniciar su jornada escolar.



En medio del llanto, la funcionaria relató el momento de pánico vivido por sus estudiantes durante la acción violenta. Cuando fue informada de la situación, ella decidió suspender las actividades y enviar a sus casas a los 75 niños que acuden todos los días a este plantel oficial.



“La profesora apenas le estaba recibiendo la lonchera y al niño ni siquiera lo dejaron bajar de la moto en la que se transportaba, sino que lo bajaron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Incluso, hasta el taparon la boca y todo para que dejara de llorar. Es difícil la situación que vivimos en el municipio con esta ola de secuestro”, contó Pallares.

Esta es la sede educativa, ubicada en el corregimiento de Guamalito, donde se presentó el secuestro del hijo del Alcalde de El Carmen, Norte de Santander Foto: Cortesía del colegio Santo Ángel

Así mismo, la Defensoría del Pueblo rechazó esta acción violenta y pidió que se libere al menor de 5 años.



En febrero del año anterior, el papá de este funcionario, Cristo Humberto Contreras, fue plagiado presuntamente por el Eln. Su liberación se produjo 15 días después en zona rural del municipio de Convención.

​

CÚCUTA