"Hace poco vine de vacaciones a Cartagena. El sábado 28 de enero estuve en el hotel Hilton Cartagena. En una aplicación llamada Bumble conocí a una chica, habíamos quedado para almorzar. Quedamos de encontrarnos en el hotel a las 2 pm".



Así comienza su relato Johnathan Díaz, un turista extranjero que presuntamente fue víctima de una banda delincuencial en Cartagena, que lo secuestró por varias horas y desocupó sus cuentas.



(Además: Nada frena la especulación con el precio de la gasolina en Nariño)



"Envío este mensaje porque está sucediendo algo en Cartagena, que todos, especialmente los turistas, deben saber", señala el viajero, originario de Luisiana (Estados Unidos)

En video: 'Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron...' denunció

Desgarrador relato de turista extranjero que habría sido secuestrado por varias horas por una banda delincuencial que le desocupó sus cuentas. ⁦@PoliciaColombia⁩ aún no se pronuncia. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@FiscaliaCol⁩ pic.twitter.com/WsfmacmUp5 — John (@PilotodeCometas) January 31, 2023

Me secuestraron, me llevaron de rehén por Cartagena, gritándome casi 3 horas, torturándome, reteniéndome de rehén y haciéndome transferir más dinero... FACEBOOK

TWITTER

"Me subí al auto que ella me indicó y nos dirigíamos a almorzar. Pero lentamente el auto de detuvo y, aproximadamente 2 minutos después, cinco hombres con pistolas subieron apuntándome a la cabeza. Me gritaron diciéndome que les diera todo lo que tenía", señala el extranjero en un video que es viral por redes sociales.



(Vale la pena leer: Ciclista bogotana murió en accidente de carretera en Valledupar)



"Comenzaron a estrangularme, a sentarse sobre mi, a sujetarme, y me secuestraron en el carro, durante dos horas y media.

Manejaban mientras me torturaban. Me obligaron a darles contraseñas", añade la víctima.

En total fueron más de 10 mil dólares robados

Me sacaron de la ciudad y me abandonaron en un camino de terracería lejos de mi hotel. Me lastimé, pero logré acercarme a la persona más cercana que no pude encontrar para pedir ayuda FACEBOOK

TWITTER

Hicieron varias transacciones a cuentas de western unión. Transacciones de Pay Pal. Hicieron varias compras con mi tarjeta de crédito. En total fueron más de 10 mil dólares robados.



Pese a que la Policía aún no se pronuncia sobre este hecho, en redes sociales hay polémica por el video.



"Me secuestraron, me llevaron de rehén por Cartagena: dos horas y media después me dejaron en un bosque a las afueras de la ciudad, en Serena del Mar", explica el hombre.



(Le puede interesar: ‘Necesitamos un turismo que no traiga a Cartagena inseguridad y violencia’)



"Tuve que pensar la manera cómo regresar, no sabía donde estaba. Esto es algo que definitivamente está pasando, ya ha habido múltiples casos donde pasa lo mismo", relata el turista.



Pese a que el hombre asegura que salió ileso de la mala experiencia, alerta a otros turistas.



"Estas personas continúan usando mis tarjetas de crédito en la ciudad. Y son delincuentes profesionales. Les estoy contando a todos en Cartagena lo que está pasando para salvar vidas. Espero que al hacer público esto, otras víctimas de este crimen aquí en Cartagena se presenten y denuncien lo que les sucedió", concluye el joven extranjero.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas