Nuevamente en vías del Cauca secuestran a militares que se movilizaban en vehículo de servicio público.



Los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo 15 de enero en el sector conocido como El Hoyo, uno de los corredores alternos a la vía Panamericana, en la región donde una avalancha de lodo y piedras dejó truncado el camino a Nariño y Valle del Cauca.



Según la versión entregada por las autoridades, los tres militares que vestían de civil se dirigían a Popayán cuando hombres armados interceptaron el vehículo en que se movilizaban.



"Los armados subieron al vehículo y revisaron sus celulares. Tras comprobar que se trataban de integrantes del Ejército, los hicieron bajar de automotor y se los llevaron con rumbo desconocido", anotaron las fuentes militares.



Sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi, secuestrado en Cauca. Foto: Fuerzas Militares

En este mismo punto, el pasado miércoles 11 de enero fue secuestrado el sargento segundo Juan Gabriel Chichanoi Miramag, mientras se desplazaba desde el municipio de El Tambo hacia el Patía, en el Cauca.



Se dirigía al departamento de Nariño, pero fue interceptado en un retén ilegal, al parecer, de las disidencias de las Farc 'Carlos Patiño'.



Después de dos días de registrado el hecho, los disidentes compartieron un vídeo, donde se aprecia al suboficial con vida.



"Hasta el momento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia me han respetado los derechos como persona. No he recibido agresiones físicas, ni verbales, ni psicológicas. Me encuentro bien y me dieron mis medicamentos”, aseguró Chichanoi en el video, en donde se le observa sentado en un campamento acompañado de hombres armados.



A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo pidió la liberación del militar, a la vez que ofreció su capacidad institucional para permitir el regreso a la libertad de "todas las personas que están en poder de los grupos armados ilegales, a los que les reiteramos que tengan verdaderos gestos de voluntad de Paz Total".



Este corredor alterno, donde ocurrieron estos hechos, es usado para poder movilizarse entre Cauca y Nariño tras un gigantesco deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 9 de enero en el municipio caucano de Rosas que dejó bloqueada la carretera Panamericana hacia el sur del país.

