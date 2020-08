Sector turismo clama por apertura del aeropuerto de Manizales

El aeropuerto la Nubia, de Manizales, al igual que el Edén, en Armenia, y el Matecaña, de Pereira, junto con otras 12 terminales aéreas del país fueron habilitadas por el Gobierno Nacional para iniciar el plan piloto de reactivación de vuelos nacionales. Sin embargo, en Manizales se informó que la apertura se pospondrá.

​

(Le puede interesar: Violencia sacude a Nariño: lo que se conoce de masacre en Samaniego)​

Tal como lo señaló el alcalde, Carlos Mario Marín, ante el aumento de contagios, se “analizarán varios factores” antes de dar la aprobación. Ante el anuncio, varios sectores le han pedido que replantee la posición, pues gremios como el del turismo están ahogados por la crisis.



La Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) es una de las que ha manifestado la importancia de retomar operaciones.



“Le enviamos una carta al Alcalde para que se una a sus homólogos de las ciudades de Pereira y Armenia, y autorice la apertura del aeropuerto. Ya lograron lo más difícil que era la autorización del Gobierno Nacional, el siguiente paso lo dan solo ellos como mandatarios”, indicó Juan Pablo Vélez, director ejecutivo de Anato Eje Cafetero.



(Además: Los grupos que a sangre y fuego se disputan a Samaniego y Nariño)



Según Vélez, los aeropuertos de Armenia y Pereira ya abrieron ventas de tiquetes para sus pruebas piloto con el aeropuerto de Rionegro (Antioquia). “Estos alcaldes han dado un paso más, con Manizales estamos teniendo contacto constante para mostrar lo beneficioso de abrirlo”, dijo.



De acuerdo con el representante de Anato en el Eje Cafetero, administradores de los aeropuertos, aerolíneas y toda la cadena del sector se viene preparando en temas de protocolos de bioseguridad hace varios meses.



“Hasta cierto punto nos ponemos en su lugar y entendemos el temor por un crecimiento de los contagios en el pico de la pandemia, sin embargo, estamos seguros que este piloto no interferiría con sus medidas para contener el virus”, añadió Vélez.

El líder gremial resaltó, además, que el piloto que se plantea al momento es de solo vuelos desde y hacia Antioquia, no una reactivación plena de la operación.



“Tenemos muy claro que sin aeropuertos nacionales e internacionales no vamos a tener reactivación del sector y del turismo en el Eje Cafetero donde viven más de 100.000 personas que hace cinco meses no reciben un peso”, añadió Vélez.



(Lea puede interesar: Niño se salvó de masacre en Cali porque no quiso ir hasta cañaveral).



En cuanto al aeropuerto, su administrador, Julián López, sostuvo que ya están listos y solo esperan el sí del alcalde de Manizales que permitiría que toda la cadena productiva empiece a recuperarse.



“Como tal, el aeropuerto ha tenido pérdidas de más de 600 millones de pesos porque suspendimos los contratos de arrendamiento con los comerciantes, el parqueadero está cerrado y hay hangares sin alquilar. Pero también impacta a restaurantes, aerolíneas, taxistas, son muchas personas afectadas”, apuntó López.



De darse la autorización del Alcalde, habrá muchos cambios en el proceso para tomar los vuelos, pues se pedirá que los usuarios no lleven equipaje de mano y que en lo posible su check in sea virtual para evitar el contacto con los trabajadores de las aerolíneas. Además, como ha indicado el Gobierno Nacional, al interior de los aviones no habrá servicio de bebidas o alimentos y tampoco se habilitará el baño.



“Antes de la pandemia teníamos un promedio de operación de 11 vuelos diarios y los fines de semana siete, con las nuevas medidas serían máximo cuatro, todo es una nueva forma a la que nos deberemos adaptar”, precisó López.





Tanto Vélez como López coinciden en que es vital iniciar el proceso para ver cómo se comportan las partes y si los vuelos pueden ser pocos, pero constantes.



“Lo relevante de desarrollarla es ver cómo se comportan las aerolíneas, medir la capacidad de reacción antes los protocolos y ver la respuesta de los pasajeros, porque es probable que se abra y nadie quiera viajar”, añadió el administrador de La Nubia.

EL TIEMPO consultó con la administración municipal sobre si ha contemplado cambiar de opinión, pero hasta el cierre de esta edición seguía adelantando encuentros con varios gremios analizando el tema.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES