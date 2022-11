Pensionados por invalidez que fueron revocados por Colpensiones y que trabajaron para las empresas mineras de Cerrejón, Drummond y Prodeco realizaron un plantón en varias ciudades para denunciar persecución por parte de la administradora estatal del fondo de pensiones.



Sostienen que su condición de enfermos les impide volver a trabajar, por lo que piden al Gobierno revisar sus casos, ya que no hay un solo minero que no arrastre enfermedades derivadas por el estrés, los turnos nocturnos, las vibraciones de las maquinarias, el polvillo del carbón o la sílice cristalina, de las altas temperaturas, entre otras.



Están reclamando lo que han construido y no le están pidiendo al Gobierno que les regale nada

Denuncian que hay más de 600 personas afectadas por esta decisión, varias de ellas y sus familias solo dependen de su pensión, otros se han muerto o están en situaciones muy críticas.



Ellos señalan que Colpensiones argumenta que la Corte le dio facultades para quitar las pensiones, pero le da facultades cuando hay evidencias graves, incontrastables, evidentes y les están quitando las pensiones por sospecha de fraude, sin tener pruebas, por lo que piden revisar si la gente está enferma o no, pero ellos se niegan.



“Hay gente que lleva tres años sin recibir su pensión porque se la quitaron, hay gente que está pasando física hambre”, sostiene Jaime Deluque, presidente de la Asociación de Pensionados del Cerrejón─ Asopcerrejón.





Mineros señalan que están reclamando lo que han construido y no le están pidiendo al Gobierno que les regale nada, solo confirmar los estados de invalidez de acuerdo con los cánones establecidos en la normatividad vigente, en especial en el artículo 44 de la Ley 100/93.



“Es nuestra pensión, la ahorramos, hay complicidad de Cerrejón, Drummond y Prodeco tienen las historias clínicas de los trabajadores y saben las patologías que cada trabajador ha estado padeciendo, si ellos quisieran pudieran hacer una mesa de trabajo para confirmar lo que decimos y se han quedado sordos, ciegos y mudos”, dijo Deluque.



Aclara que no están de acuerdo con el fraude y que en su momento unas cinco o diez personas hicieron algo irregular, lo que la gente conoció como el cartel de los ‘locos’ o de las pensiones, que con documentos falsos que indicaban pérdida de capacidad laboral logrando pensionarse, el diagnóstico más común era de naturaleza psiquiátrica.

Colpensiones aseguró que el motivo de las protestas de los extrabajadores de Cerrejón es el estricto acatamiento que esta entidad ha realizado en cumplimiento de la Ley.



“Ante las acciones de hecho, se ha acordado con los voceros de los protestantes abrir un espacio y establecer unas mesas de diálogo para conocer sus casos y pretensiones particulares”, indicó la entidad.



En una comunicación enviada al presidente Gustavo Petro, firmada por varios sindicatos y agremiaciones mineras, aseguran ser chivos expiatorios del anterior gobierno, “el ‘Ñeñe’ Hernández predijo que vendrían represalias contra nosotros por haber apoyado en ese entonces a Gustavo Petro: Colpensiones fue la herramienta de venganza del gobierno Duque”.

Sintracarbón respaldó jornada de protesta

Por su parte, el presidente de Sintracarbón Elis Arregocés, indicó que respaldan y “realizan acciones políticas que permitan desvirtuar las intenciones de Colpensiones, que por demás llevan un tinte criminal, porque en medio de las reclamaciones se han muerto varios compañeros de forma inhumana, a quienes les revocaron sus pensiones”.



Las manifestaciones de protesta contra Colpensiones se realizaron de manera simultánea en Riohacha, Valledupar, Santa Marta y Barranquilla, muchos de los pensionados salieron a las calles con las máquinas que utilizan para las diálisis.



