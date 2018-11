‘El sector de la construcción en Pereira termina bien el año’

A pesar de los inconvenientes que han tenido con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pereira, los constructores cerrarán bien el presente año.

Así lo cree el gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), seccional Risaralda, Víctor Baza, quien afirmó el sector se ha sostenido con los proyectos de vivienda licenciados con el POT anterior

.

EL TIEMPO dialogó con Baza acerca de este tema.



¿Cómo están cerrando el año ustedes?



El año se cierra muy bien aunque tengamos un licenciamiento en descenso de nuevos proyectos debido al POT y a la situación económica del país en general que no ha sido la mejor. Los proyectos licenciados con el anterior POT han beneficiado al sector y a la comunidad.



De todas maneras el sector tiene mucho para ofrecer: casas campestres y apartamentos, una oferta variable diversa y buena.



¿Entre esa oferta hay algún tipo de vivienda que se destaque?



Sí, las casas campestres, que son muy comunes en el Eje Cafetero, y los apartamentos no VIS (Vivienda de Interés Social) y algunos VIS en Dosquebradas, que fue a donde se trasladó la actividad edificadora atendiendo a que el POT en Pereira ha cerrado un poco la vivienda de ese tipo. Sin embargo, por la avenida Sur, en Pereira, hay unos proyectos VIS a muy buenos precios.



El traslado del sector de la construcción a Dosquebradas se dio hace varios años. ¿Cómo les ha ido? ¿Por qué se habla de que hay mucho desorden?



En Dosquebradas lo que hoy usted puede observar de los proyectos nuevos es más orden. Hay muy buena planificación y urbanismo.



El desorden en Dosquebradas se debió precisamente a que no había un buen desarrollo, un buen urbanismo. La Pradera, Santa Mónica, muy bien, pero en otros barrios desarrolladores (constructores) informales no cumplían las normas. Nuestros afiliados desarrollan los proyectos de acuerdo a las normas locales y nacionales.



Algunos concejales de Dosquebradas han dicho que este municipio no aguantará el auge de la construcción, la llegada de más habitantes. ¿Cuál es su opinión?



Los constructores no tienen que suplir las obligaciones del estado. Para eso se pagan los impuestos de construcción y se entregan las áreas de cesión. Además, si se concede una licencia es porque el suelo y el territorio aguantan con la carga de habitantes.



Ustedes realizarán este fin de semana la feria Donde vivir Eje Cafetero 2018. ¿Cuántos proyectos habrá en ese espacio?



Vamos a tener 47 expositores entre constructores, proveedores y comerciantes de la cadena de la construcción. Pero aspiramos a que haya más de 120 proyectos para ofrecerle a los habitantes del Eje Cafetero.



¿Por qué del Eje Cafetero?

Porque muchos de nuestros afiliados tienen proyectos no solo en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, sino en Armenia y Manizales. La feria se realizará en el Centro de Convenciones de Pereira Expofuturo, del 23 al 25 de noviembre. La entrada será libre y habrá transporte gratuito desde la plaza cívica Ciudad Victoria y el centro comercial El Progreso en Dosquebradas.