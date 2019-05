Ya van 15 secretarios reemplazados en la Alcaldía de Santa Marta

La entrevista que realizó en días pasados la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez a los miembros de la terna del movimiento del Alcalde suspendido, hizo pensar que estaba próximo el nombramiento de un nuevo mandatario para Santa Marta, sin embargo, el proceso parece tardaría un poco más y por ahora Andrés Rugeles en condición de encargo continuará al frente de la Alcaldía.

El secretario de transparencia de la Presidencia designado en reemplazo de Rafael Martínez, dejó ver que no confía en el gabinete de funcionarios que encontró, por eso de manera paulatina, ha declarado insubsistente uno a uno los secretarios de las diferentes carteras.



En los últimos días, Rugeles reemplazó al director del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), Wilson Rodríguez, al secretario de Salud, Julio Salas y Anabel Zúñiga, quien se desempeñaba como alta consejera para la Paz y el Posconflicto. Estos tres funcionarios hicieron parte de la huelga de hambre para exigirle al presidente Iván Duque el nombramiento de un alcalde encargado de la terna enviada por Fuerza Ciudadana, mientras se resuelve la situación judicial del alcalde Martínez.



Anteriormente habían salido del gabinete los también huelguistas: Roberto Munarriz, secretario de educación; Andrés Correa, secretario de Promoción Social y Raúl Pacheco, alto consejero para la Sierra Nevada y Zona Rural. De igual manera fue declarada insubsistente, Shadia Olarte directora del Instituto de Turismo, quien aunque no participó de la protesta, si ratificó su apoyo al gobierno del alcalde Martínez.



Esta lista se suma a los ocho los secretarios reemplazados, para un total de 15 removidos de la Alcaldía.



El Alcalde Andrés Rúgeles, justifica todo estos cambios en decisiones estratégicas de su Gobierno, por su parte los funcionarios salientes, han denunciado insistentemente que las razones de sus salidas sería por razones netamente políticas y no cesarán hasta haber reemplazado todo el gabinete distrital.



“Sabemos que hay unos listados donde van a sacar a todas las personas que han venido trabajando en la Alcaldía como contratistas y traen unas listas nuevas, con encomiendas por parte de sectores políticos tradicionales de la región para barajar todo el escenario que queda de contratación de este año”, dijo a ex alta consejera para la Paz y el Posconflicto, Anabel Zúñiga.



Por su parte, el secretario de movilidad Ernesto Castro, quien se mantiene en el cargo, está resignado a que en cualquier momento, también será sacado de la dependencia, sin embargo, expresó que continuará a cabalidad con sus funciones mientras eso sucede.



“La designación de Rugeles como alcalde encargado, ha sido un duro golpe administrativo para la ciudad; pues durante este tiempo su voluntad de trabajar en equipo sigue siendo nula y parece convencido a cumplir un propósito que está afectando el plan de desarrollo”, manifestó Castro.



Otro de los que se pronunció fue el mandatario suspendido, Rafael Martínez quien en su cuenta de Facebook expresó que “volvió el desgobierno, los asesinatos en el mercado, casco urbano y zona rural. Tenemos una Crisis institucional generada por el raponazo a la democracia en Alcaldía de Santa Marta. Entre tanto Rugeles se dedica a cambiar Secretarios por cuotas políticas de grupos derrotados en las urnas”. Lo anterior haciendo referencia al aumento de homicidios ocurridos en Santa Marta en los últimos días.



El Alcalde (e) entre tanto, ha restado importancia a las críticas generadas por las decisiones que viene adoptando en la administración distrito y además de preparar nuevos cambios en su equipo gabinete, anunció este viernes que la organización de las Fiestas del Mar este año las realizará en conjunto con gobernadora Rosa Cotes quien fue distante durante su mandato al gobierno de Martínez.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv