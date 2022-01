El secretario de Interior de Magdalena, Adolfo Bula, hombre de confianza del gobernador Carlos Caicedo, ha sido protagonista en Santa Marta y municipios del departamento, no precisamente por su trabajo, sino por valerse de su distinción para atacar y enfrentarse a la población, incluso a la propia fuerza pública.



Su nombre ha adquirido un reconocimiento especial en Magdalena, debido a los escándalos en que se ha visto comprometido, lanzando improperios, amenazas y cometido abusos de autoridad, según denuncias de la propia comunidad y dirigentes políticos en redes sociales.

Bula fue secretario de Gobierno del Distrito de Santa Marta, ha sido alcalde encargado y hoy figura como secretario de Interior de Magdalena. En todos los roles que desempeñó siempre se ve comprometido en episodios calificados como vergonzosos, por los que ha sido criticado severamente al punto de que concejales y diputados han exigido su expulsión del gobierno.



Hasta los propios contratistas que estuvieron al servicio de Bula se han quejaron por acoso laboral, tal como sucedió el 2 de agosto de 2019, cuando dos funcionarios que laboraban en la secretaría de Gobierno Distrital fueron trasladados por orden del jefe de la cartera sin una aparente causa justificada.

Ese mismo año, el 5 de noviembre, el secretario de la alcaldía lanzó frases intimidantes a vendedores de jugos y comidas en el Centro de la ciudad a quienes les dijo que “se iban por las buenas o por las malas”, a manera de advertencia para concretar una reubicación sin una previa conciliación.



Ese mismo día, también se enfrentó con un periodista que grababa con su teléfono el procedimiento.



Posteriormente, el 2 de octubre de 2020, el secretario de Gobierno intervino en un evento LGBTI, lanzando improperios contra los organizadores. Esa noche, hubo ofensas, gritos y hasta disparos.



La siguiente actuación controvertida de Bula se dio el 12 de enero de 2021, en un operativo contra los carperos de la playas. En esta ocasión, mientras los trabajadores le reclamaban que se les estaban vulnerando sus derechos a un mínimo vital, el funcionario les respondió: “Ustedes no pagan un culo”, haciendo referencia a impuestos.



Las últimas dos escenas de abuso de poder de Bula fueron contra agentes de la Policía.



La primera, el lunes 22 de noviembre, durante una jornada de protesta en la empresa de servicios públicos Essmar, donde atacó verbalmente a un coronel de la Policía Nacional, que vino a la ciudad desde Bogotá a acompañar el operativo de intervención de la Superservicios.

“El responsable de toda esa mierda eres tú. Te vamos a denunciar en la comisión segunda del Senado, pa que lo sepas, no vas a ascender más, hasta aquí llega tu carrera policial”, le dijo al alto oficial.



La última actuación ocurrió recientemente, el pasado viernes, en el municipio de Pivijay. Hasta allí llegó, Bula para tomarse el hospital Santander Herrera por directriz del gobernador, y al no ser posible por la intervención de la Policía, atacó nuevamente con palabras ofensivas a miembros de la institución.



“¿Cuánto le pagaron? Esta es una orden administrativa del gobernador, no sea bobo e ignorante. Vaya a estudiar”, expresó visiblemente ofuscado Bula al uniformado.

Piden sanción contra funcionario

Por esta polémica conducta, diputados como Claudia Aarón y concejales como Juan Carlos Palacio han dicho que es necesario que Adolfo Bula reciba una sanción ejemplar por parte de la Procuraduría.

“Este hombre no puede seguir siendo servidor público, sus reiterados escándalos y comportamiento abusivo, lo hacen merecedor de una expulsión inmediata del cargo tan importante que representa”, indicó Aarón.



A pesar que en su momento en el Concejo de Santa Marta se habló hasta de moción de censura en contra del funcionario por sus continuos irrespetos, hasta ahora nada ha sucedido contra Bula, que sigue siendo la mano derecha del mandatario departamental, Carlos Caicedo.

Denuncian a Bula

El abogado Miguel Martínez, interpuso una denuncia penal contra el secretario del Interior, Adolfo Bula, por violencia contra servidor público.



Esta acción la tomó, luego de verse a través de videos grabados desde varios celulares las agresiones que cometió el funcionario departamental contra agentes el pasado 14 de enero en el Hospital de Pivijay.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

