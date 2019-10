Fallido concierto de Carlos Vives le costó el cargo a funcionaria

La Personería de Ibagué sancionó con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 11 años a la secretaria de Cultura, Cristina Prada Quiroga.

La sanción tiene que ver con el polémico contrato 1804 del 11 de abril pasado que suscribió la funcionaria con la Sociedad CB Eventos y Producciones para presentar en las fiestas de junio a los artistas Carlos Vives y Manuel Turizo, lo que finalmente no se dio por errores en el proceso de contratación.

La Personería considera que la secretaria de Cultura violó principios fundamentales de contratación, relacionados con economía y transparencia, pues no hizo invitación pública como lo ordena la Ley 80, sino que realizó la contratación del show de manera directa y sin acudir a una licitación.



El contrato de 2.964 millones de pesos incluía temas de iluminación, publicidad, sonido y hasta la colocación de un tapete en la gramilla del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, pero la Personería señala que esos elementos debían ser adquiridos por el municipio bajo la figura de arriendo.



Además, según la investigación, la funcionaria direccionó indebidamente el contrato "con el objetivo de hacerlo figurar como una prestación de servicios profesionales, cuando la Ley señala que es a través de la licitación pública".



“Prada Quiroga desconoció los principios fundamentales de la contratación estatal, como la planeación, transparencia, responsabilidad y la selección objetiva", dice el fallo de primera instancia, y agrega que "suscribió un contrato que no era aceptable legalmente que se adelantara".



La secretaria de Cultura de Ibagué señaló que no es abogada y como tal desconocía las normas de contratación estatal por lo que le achacó la culpa a sus asesores.



El fallo de primera instancia puede ser apelado ante la Pricuraduría Regional del Tolima.

