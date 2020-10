Se sube el telón de una edición inédita del Festival de Teatro

La edición 52 del Festival Internacional de Teatro de Manizales se adaptó a la realidad del país. Este año se mudará a la virtualidad. Ya no serán los 10 escenarios ni los parques, plazoletas y calles de la capital caldense los que recibirán a cientos de actores y visitantes de diversos países, sino que habrá, por lo menos, 10.000 salas habilitadas que son el total de personas inscritas al cierre de esta celebración.



(Le puede interesar: Más de un millón de abejas murieron envenenadas en el Quindío)

El evento teatral más antiguo de América Latina se realizará entre el 6 y 12 de octubre.

No habrá solo transmisiones en vivo a través de redes sociales; también se volverá al radioteatro, pero a través de Spotify. Además, algunos encuentros teatrales y obras serán transmitidas por herramientas como Zoom, Teams, Meets y otros espacios de interacción virtual.



Y, por supuesto, no se quedará atrás una de las plataformas más usadas por los colombianos, WhatsApp. Con estas herramientas se hará una versión sin precedentes del FITM.



(Lea también: Ocho años después de la parálisis de la obra, Aerocafé será realidad)



“Investigamos quiénes estaban trabajando con entornos virtuales, creando en esas plataformas, renovando los discursos teatrales y empezamos a invitarlos. Luego de un arduo trabajo aparecen estas nuevas formas de narrar que esperamos gusten mucho o que, por lo menos, nos inquieten”, señaló Octavio Arbelaez, director del Festival.



La diversidad de plataformas y narraciones son producto de un trabajo de meses.

Desde abril, la dirigencia del FITM empezó a explorar cómo poder alzar el telón. “Pasamos por todas las etapas, la de desaliento pensando que se acabó, la de esperanza soñando con algo mixto, hasta que decidimos optar por la virtualidad”, dijo el director.



Para esta edición no habrá uno sino cuatro centros de emisión: Manizales, Bogotá, Medellín y México. “Funcionarán como espejo, de manera que no haya fallas técnicas. Es la misma complejidad de hacerlo en vivo, sumado a que son territorios que apenas estamos conociendo”, añadió.

Por parte del Festival el trabajo está hecho, hay multiplicidad de plataformas y horarios seleccionados de manera que sean atractivos y asequibles al público, todas las obras se podrán ver de manera gratuita, solo se requiere inscripción previa a través de su página web.



“Sabemos que no todas las personas tienen buena conexión a internet, así que –en honor al teatro de calle que estuvo presente en cada edición pasada del Festival– se han dispuesto cuatro carros valla con pantallas led que estarán visitando los barrios reproduciendo buena parte de las obras”, apuntó el director.



(Además: Alcalde de Armenia y otros 26 funcionarios padecen covid-19)



Así las cosas, queda una tarea pendiente para los espectadores, conectarse, disfrutar y hacer de su cuarto o su casa una sala para disfrutar del teatro.



“Ahora la pregunta es qué hará cada espectador para adecuar sus espacios y sentir que está en una sala. Yo, por ejemplo, voy a ver las obras con todo apagado y en silencio para sentir que estoy en una sala, si lo hago con ruido o viendo otras pantallas no voy a tener una experiencia teatral”, señaló Wilson Escobar, investigador y crítico teatral.



De acuerdo con el crítico, en el ‘teatro de la pandemia’ está todo por hacer, pues –aunque hay referentes del trabajo a través de plataformas virtuales– no se asemejan a la experiencia del teatro presencial.



“En este Festival vamos a poder vivir lo que se llama ciberteatro, porque en algunas obras, aun estando en espacios diferentes tanto el espectador como el actor estarán en vivo. La pandemia le enseñará a las artes a tener mejor alfabetización de los recursos digitales, sin dejar de anhelar la esencia del teatro que es la presencialidad en el aquí y el ahora”, anotó Escobar.



(Le puede interesar: El puente Hisgaura, una de las megaobras del país llena de polémicas)



En la edición 52 del FITM habrá, como de costumbre, puestas en escena sobre el amor y la muerte; pero adicional habrá obras que se referirán al confinamiento, una vivencia común para todo el mundo este año.



El público podrá disfrutar de obras de Colombia, Uruguay, Brasil, México, España, Argentina, Chile, Panamá, Nicaragua, República Dominicana y otros países de Iberoamérica, muchas de ellas escritas y pensadas para generar experiencias en estas plataformas digitales.



También hay espacios creados para un café virtual con personajes como Piedad Bonnet, Ricardo Silva y Alberto Salcedo, talleres especializados para grupos teatrales, conversaciones y reflexiones acerca de esta realidad con pensadores y artistas como Orlando Mejía Rivera, Octavio Escobar Giraldo y otros.



Bajo el lema ‘Conéctate con el teatro’, el Festival tendrá diversidad de contenidos y hasta una fiesta virtual de clausura para que, como se ha hecho visible durante la pandemia, la cultura siga siendo un aspecto vital para la vida.

LAURA USMA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MANIZALES