Tras superar dificultades financieras, arrancó el ‘Cuyabrito de Oro’

Pese a las dificultades económicas que se presentaron en las semanas previas al Festival de música infantil andina ‘Cuyabrito de Oro’, este viernes se abre el telón en el centro de convenciones de Armenia que recibe a más de 60 pequeños artistas en esta nueva versión del concurso.

Aunque todas las versiones anteriores se llevaron a cabo con ingreso gratuito, este año se venderán bonos de apoyo de 5.000 pesos para las presentaciones de hoy y mañana, y de 10.000 pesos en el cierre del evento que será el próximo domingo.



Esto se dio pues la organización del festival costaba unos 90 millones de pesos de los cuales 25 millones de pesos que iban a ser entregados por la Alcaldía de Armenia finalmente no pudieron ser entregados porque la entidad no contaba con los recursos.



Además, inicialmente se presentaron varios tropiezos administrativos en la Gobernación del Quindío por lo que se vio en vilo el desembolsó de los recursos para el festival.



De ahí que se inició una campaña ‘Todos podemos ser Cuyabrito’ para que los quindianos donaran recursos para la realización del festival que lleva 18 años formando niños artistas. Y aunque se recogieron recursos, el dinero no fue suficiente y por esta razón se tendrá que ingresar con un bono de apoyo.



“A pesar de las afujías y las dificultares, es una felicidad grande, ya firmamos el convenio con la Gobernación del Quindío, también Cotrafa financiera y social hizo el desembolso de recursos igual que el Ministerio de Cultura, y aun hacen faltan recursos pero la campaña ‘Todos podemos ser Cubrabrito’ continúa hasta el domingo, pero ya podemos decir que este Cuyabrito se salvó”, señaló el director del festival Tobías Bastidas.



Desde hace casi dos décadas, la familia del maestro y luthier Bastidas, su esposa Melva Colorado, sus tres hijas Natalia, Vanesa y Andrea, y un grupo de personas más, organizan este festival dedicado a fomentar la música andina entre los menores.



En tres versiones, el festival tuvo que trasladarse a Montenegro para asegurar su realización y en una oportunidad fue un evento departamental y no nacional como los demás festivales.



El festival se realiza este fin de semana con 35 actos y 69 menores de 13 departamentos que participan en las categorías de vocal A y B, instrumental y baile por pareja participan niños entre los 8 y 15 años. Y la categoría de obra inédita es sin límite de edad.