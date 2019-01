Este fin de semana se registraron 560 sismos en Volcán Nevado del Ruiz

Tras el boletín extraordinario del Servicio Geológico Colombiano en el que informó que el Volcán Nevado del Ruiz presenta un incremento importante de su actividad sísmica, las autoridades en Caldas llaman a la precaución, pero no a la preocupación.

Pese a que el informe indica que entre la 1 la madrugada y las 12:30 del mediodía del domingo 20 de enero, se presentaron 560 sismos en las inmediaciones del Cráter Arenas, el volcán no ha aumentado su actividad y sigue en nivel amarillo.



El comunicado advierte también que "no se descarta una actividad que pueda indicar una aceleración del proceso", pero afirma que 'el león dormido' está en constante monitoreo.



La directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, María Luisa Monsalve, manifestó que la actividad "demuestra la continuación del proceso de inestabilidad que se vive en el complejo desde 2010."



La funcionaria comentó, además, que el volcán sí viene presentando movimientos diferentes hace unos meses, pero asegura que hacen parte de los parámetros "normales" para un volcán activo.



Monsalve añadió que de domingo a lunes los sismos han disminuido. Desde la tarde de este 20 de enero, hasta el momento, se han registrado 200 movimientos telúricosde baja magnitud.



Entre tanto, desde la Unidad para la Gestión del Riesgo de Caldas se ha pedido a la comunidad estar atentos a los canales de comunicación oficial y no alarmarse, pues los protocolos de seguridad están activos.



Por ahora, el ingreso al Parque Natural Nacional los Nevados continúa permitido hasta el sector conocido como el Valle de las Tumbas.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES