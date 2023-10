De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante esta semana, desde el 22 hasta el 28 de septiembre, con corte a las 11:59 pm, tembló en 521 oportunidades.



La institución destaca el sismo de magnitud 4.0 ocurrido en Los Santos, Santander, el pasado viernes a las 5:48 p. m.



Según la información del boletín semanal, la profundidad de los sismos registrados fue desde los 30 kilómetros de profundidad hasta más de 180.

Según explica el SGC, la profundidad es la distancia que separa el lugar en el que se origina el sismo dentro de la tierra (conocido como fuente, foco o hipocentros) a la superficie terrestre donde la energía se libera (llamado 'epicentro').



Esta característica se mide en kilómetros y depende de la profundad para clasificar a los movimientos telúricos: "Pueden clasificarse en tres tipos: superficiales, con foco de profundidad de 70 km; intermedios, con una profundidad entre 70 y 300 km; y profundos, con más de 300 km", detallan desde el SGC.



Se destacan tres de los sismos ocurridos durante la semana:



1. Los Santos, Santander.



El viernes 22 de septiembre, un sismo de magnitud 4.0 se registró en el municipio a las 5:48 p. m., con 142 kilómetros de profundidad. Se sintió en 4 municipios de Santander y en un municipio del Norte de Santander.



2. Nevado del Ruiz



En la zona de influencia del volcán del Nevado del Ruiz, se reportó por la comunidad dos sismos de 3.5 y 3.8 de magnitud. Ambos eventos se asociaron con la actividad sísmica dentro del volcán. De acuerdo con el SGC, son fenómenos "contemplados dentro del estado de alerta amarilla en el que se encuentra actualmente".



¿Cuándo se considera a un sismo peligroso?

Colombia es un país sísmicamente activo, en promedio, se producen alrededor de 80 sismos al día, sin embargo, la mayoría resultan imperceptibles para las personas. Algunos pueden llegar a considerarse como un riesgo.



Cuando se quiere calificar el peligro de un temblor, el Servicio Geológico Colombiano estudia los efectos potenciales que el evento puede tener en una región. Se explica que varios factores se tienen en cuenta como la magnitud, profundidad, la distancia al epicentro, la geología local, cantidad de personas en la zona y la calidad de las infraestructuras.



Los efectos que un sismo puede tener en la infraestructura de un lugar y en las personas depende, entre otras cosas, de la relación entre su magnitud y profundidad. "A mayor magnitud y menor profundidad, mayor impacto habrá. Por esto, es clave que la profundidad sea tenida en cuenta a la hora de dimensionar el impacto que un sismo puede tener", explica el Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué hacer durante un temblor?

La Red Sismológica Nacional de Colombia está en una constante revisión de los eventos para monitorear la actividad sísmica del país. Recuerde que si siente algún temblor puede reportarlo en el formulario Sismo Sentido.



En todo caso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, elaboró un protocolo para actuar en medio de un sismo o temblor:



- Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.



- Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.

Nunca use ascensores para evacuar.



- No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.



- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas, pues pueden caer partes de la misma como ladrillos o vidrios.



- Si se encuentra en un sitio público como un teatro o cine, quédese en su silla, proteja la cabeza con sus brazos y espere a que el sismo termine, luego evacúe.

¿Cómo activar la alerta sísmica de Google?



En su alerta, Google utiliza el sistema 'ShakeAlert', una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores. La aplicación analiza datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto.



La opción opera de forma gratuita y su principal objetivo es apoyar a las autoridades y a las personas para prevenir las víctimas fatales en estos eventos naturales.

Este es el paso a paso para activar las notificaciones de sismo según el soporte de Google:



1. Abra la configuración del teléfono.



2. Presione 'Seguridad y emergencia' y, luego, 'Alertas de terremotos'.



Si no encuentra 'Seguridad y emergencia', presione 'Ubicación' y, luego, 'Avanzada', posteriormente seleccione 'Alertas de terremotos'.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

