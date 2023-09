A casi cuarentaicinco días de las elecciones, en Cartagena empezaron los movimientos y alianzas entre candidatos a la Alcaldía e incluso el declive de varios que la última semana han decidido retirar sus nombres de la contienda electoral.



(Lea: Cartagena: entregan millonario contrato para la seguridad del centro a polémica empresa)



En Cartagena se inscribieron 16 candidatos a la Alcaldía, varios por partidos tradicionales y otros optaron por colectivos nuevos o recolección de firmas que fueron avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En Cartagena no hay garantías necesarias para mi seguridad y la de mi familia FACEBOOK

TWITTER

Quienes anunciaron su retiro del tarjetón electoral fueron: Héctor Pérez Fernández, de Colombia Justa y Libre; Fernando Tinoco Tamara, del partido Alianza Social Independiente ASI; Reynaldo Tovar, de AICO; y Luis Carvajalino, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Por su parte el abogado y veedor Héctor Pérez anunció que su renuncia se debe a que, "en Cartagena no hay garantías necesarias para mi seguridad y la de mi familia", bajo este argumento indicó que se unirá a la candidatura de William García Tirado.



(También: Cartagena cómo vamos: bien en turismo, pero mal en salud, educación y seguridad)



Luis Carvajalino, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, envió un mensaje a sus simpatizantes a seguir creyendo en que es posible lograr una mejor Cartagena e indicó que se unió a la campaña de Dumek Turbay.



Reynaldo Tovar señaló aseguró que revisa cuál de los candidatos que quedan ofrece la mejor opción para el futuro de Cartagena y que una vez decida dará a conocer el nombre.



Mientras que el empresario Fernando Tinoco manifestó que aún no tienen alianzas, aunque no las descarta para los próximos días.

Los que aún quedan

Facebook Twitter Linkedin

Ambos politicos viven una dura guerra. Foto: Cortesía

La lista de candidatos hasta ahora va en 12, liderando en las encuestas el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien ha denunciado ante los entes de control la supuesta falta de garantías electorales en la ciudad por parte del alcalde, William Dau, quien ha hecho reiteradas publicaciones en sus redes sociales en contra del aspirante.



(Además: Adulto mayor de 69 años transportaba 9 kilos de marihuana por carretera de Bolívar)



El siguiente en la lista de favorabilidad está William García Tirado, quien fue director de Corvivienda, exconcejal, excongresista de la República y que por segunda vez aspira a ser alcalde de la ciudad.



La tercería es peleada entre dos mujeres, la exalcaldesa Judith Pinedo y Jacqueline Perea Blanco, son la representación femenina en la larga lista de inscritos. La primera liberó una batalla tras haber sido condenada por la venta de playas y posteriormente absuelta.



Mientras que Perea, ha sido la más arrecia opositora de Dau, logrando sacar de su gobierno a tres de sus funcionarios: Diana Martínez, secretaría general; Cinthya Perez, primera dama y mano derecha de Du; Armando Córdoba, secretario de Partición; en otros que han estado en la mirada crítica de la ciudadanía.

Para lograr que la ciudad salga de la crítica situación que enfrenta en tema de seguridad, pobreza y oros factores FACEBOOK

TWITTER

(Vea: Hay $1,8 billones para soluciones estructurales en La Mojana)



En la lista siguen el exconcejal Javier Julio Bejarano, el candidato del Pacto Histórico en Cartagena y quien estudia con José Luis Osorio unirse para dar la pelea como candidatos alternativos.



Javier Doria Arrieta, fue secretario de interior durante el gobierno del fallecido exalcalde, Campo Elías Teherán, también se ha desempeñado como abogado en destacados casos de la ciduad, el más reciente es como defensor de las familias víctimas de las construcciones ilegales del Clan Quiroz.



Fabio Aristizábal, exsuperintendente y quien dice que, sin ser cartagenero pretende trabajar "para lograr que la ciudad salga de la crítica situación que enfrenta en tema de seguridad, pobreza y oros factores".



Nausícrate Pérez Dautt, exsecretario de interior de Cartagena, abogado que ha dado una lucha contra empresas de servicios públicos como Electricaribe y Afinia.



(También: El escenario deportivo del Caribe que llevará el nombre de famoso guerrillero del M- 19)



Gustavo Martínez también exfuncionario en varios gobiernos en la Gobernación de Bolívar en la secretaría de Haceinda; además ha aspirado en otras dos ocasiones a la Alcaldía de Cartagena.



Richard Martínez Filoz y Eduardo Villanueva Orozco, aseguran que seguirán su campaña en las comunidades y redes sociales.