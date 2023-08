La inteligencia artificial está cada vez más inmersa en la cotidianidad de los seres humanos. Ahora, de la mano de una fundación internacional, empezará a hacer parte activa de la infancia de alrededor de 100 niños y niñas que pertenecen a dos jardines infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Manizales.



Se trata de la herramienta de IA ‘Baloo’, diseñada por la Fundación United Way Colombia y que inició su operación en Manizales este viernes, luego de su piloto en 14 jardines infantiles de Medellín.

Baloo funciona con cámaras de reconocimiento facial instaladas en diferentes lugares del jardín que permiten identificar el nivel de asistencia de los niños y las niñas, así como medir las emociones, el estado de salud desde medidas antropométricas y su grado de permanencia en los entornos educativos.



De acuerdo con la directora ejecutiva de United Way Colombia, Cristina Gutiérrez de Piñeres, esta es una herramienta disruptiva para lograr medir emociones y cruzarlas con datos que -de forma manual- ya han recogido con antelación los agentes educativos.



“El niño llega al jardín y se les hace reconocimiento facial, en ese momento Baloo lee la emoción con la que ingresa. Después se toma peso y talla en una báscula también instalada y pasan a los salones, allí se empiezan a registrar continuamente las emociones del niño durante el día. Todo eso se va recogiendo en un sistema y entre más se use, más almacena y –por ende- más ‘autoaprende’ la herramienta sobre el niño”, explicó Gutiérrez.



El sistema está también diseñado para generar alertas en caso, por ejemplo, de que las expresiones del menor sean constantemente de tristeza o desinterés.



“Una vez se tenga suficiente información, los profesores o el equipo interdisciplinario ya deben ir a la data que está siendo sistematizada y pueden analizar datos y ver que el niño lleva una semana mirando triste, manifestando emociones de decaimiento, alteraciones de peso o tallas significativas y empezar a detectar que esa situación requiere una atención especial y poder, así, definir una ruta de intervención”, agregó.



La directora de la Fundación promotora de esta iniciativa señaló que para el desarrollo de este ejercicio se tienen estrictos protocolos de uso de datos y que se continuará socializando ampliamente con profesores, administrativos y padres de familia para evitar la prevención con la herramienta.



“Sabemos que este tipo de cosas puede causar algo de miedo o temor, pero intentaremos que los profes y los papás entiendan las bondades de la herramienta para tomar decisiones oportunas. Que esto no es para vigilarlos, es para cuidar del niño y prevenir situaciones”, mencionó.



Baloo se desarrolló en Colombia en alianza con una empresa tecnológica de Bogotá y ahora se puede poner en práctica en Manizales gracias a la articulación institucional a la que se unieron la Alcaldía y la Fundación Luker. “Aquí nos dijeron sí, por eso empezamos con el proceso.



A largo plazo la meta es extendernos a todo el país, por eso buscamos aliados no solo para expandir la operación, sino también para buscar reducir costos y que pueda ser más asequible para diferentes zonas de Colombia”, agregó Gutiérrez.



Por su parte Ángela María Salazar Silva, jefe de la Oficina de Infancia y Adolescencia y Juventud de Manizales, señaló que se espera que al cierre de 2023 se pase de 2 a 12 instituciones con esta herramienta en operación: 6 Centros de Desarrollo Infantil y 6 instituciones educativas.



“Dentro de esta alianza, que busca potencializar todas las habilidades de la primera infancia en el municipio, la Alcaldía de Manizales está aportando el 70 por ciento de los recursos, de los 1.100 millones que cuesta el proyecto en la ciudad. Este tiene cinco fases, hasta el momento -del 2022 a 2023- estamos ejecutando la tercera fase, y esperamos que de aquí en adelante se puedan seguir consolidando las siguientes fases y que sean muchos más CDI e instituciones educativas las que se puedan vincular”, dijo.



Con la implementación de esta iniciativa se buscará, además de lo antes mencionado, generar un tránsito armónico entre el jardín y la escuela, “impactando en el aprendizaje 4.0, que pretende desarrollar la creatividad y la innovación”, agregó Elizabeth Pacheco Alzate, secretaria de Educación de la ciudad.