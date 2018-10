Se inician cierres temporales en el aeropuerto El Edén, de Armenia

Por obras en la pista del aeropuerto El Edén de Armenia comenzaron cierres programados en la terminal aérea.

La Aeronáutica Civil informó que los cierres programados serán entre 10 p.m. y 7 a.m. y serán hasta el 25 de abril del 2019.



No obstante, las únicas frecuencias que se ven afectadas son: el primer vuelo que cubre la ruta Armenia – Bogotá de Avianca y que sale a las 5:43 a.m. desde Armenia y el último vuelo de la misma aerolínea pero la ruta Bogotá – Armenia, a las 10:25 p.m.



“Esto significa que los vuelos de la aerolínea que operan en tal horario deberán ser reacomodados en otros espacios. Con el fin de mitigar la afectación a clientes, Avianca ha dispuesto de medidas de protección a sus clientes”, explicó la compañía.



Por ejemplo, entre el 2 y 10 de octubre, dos vuelos serán ajustados: el de las 5:43 a.m., pasa a las 7:00 a.m., y el de las 10:25 p.m., se adelanta para las 8:30 p.m. El 4 y 11 de noviembre, y el 6 y 24 de enero, habrá cierre total del aeropuerto.



Henry Barco, administrador de la terminal, señaló que “todo esto es para poder mejorar la pista, para hacer un trabajo puntual en el rodaje, por eso se hace en acuerdo con las aerolíneas y básicamente Avianca que es la que se afecta”.



Pese al plan de contingencia, las quejas de los usuarios no se hacen esperar, Olga Arango dijo que “en una sola mañana ya van tres retrasos, eso indica que hay falta de seriedad de la empresa, estamos perdiendo mucho, madrugamos a las 4 para estar a tiempo en el primer vuelo de las 5:43; ni siquiera nos avisaron de los cambios”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO