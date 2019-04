Se incrementó en $100 la tarifa de los buses públicos en Armenia

A partir del 1 de abril se incrementó la tarifa para los buses en Armenia, que pasó de costar 1.800 pesos a 1.900 pesos de lunes a sábado. Este aumento estará vigente hasta el 31 de octubre próximo, y a partir del 1 de noviembre la tarifa volverá a incrementar otros 100 pesos, quedando así en 2.000 pesos de lunes a sábado.

El alcalde ad hoc de Armenia para temas de transporte público, José Ignacio Rojas, explicó que el aumento se dio porque la tarifa no se actualizaba desde 2017. “Una de las primeras labores como alcalde ad hoc fue revisar el decreto para la tarifa del transporte de bus urbano en Armenia, la administración municipal presentó los estudios técnicos, no es una decisión caprichosa sino que corresponde a un estudio para poder fijar la tarifa.



El estudio señaló un incremento de 200 pesos pero hacerlo todo de una vez tiene un impacto para los ciudadanos entonces diferimos ese incremento”, señaló Rojas.



Agregó que el Ministerio de Transporte tiene una metodología para el estudio y éste fue adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta).



“Considerando lo sensible que puede ser este incremento, fue que se consideró no hacer un aumento de una sola vez”, añadió el funcionario.



Uno de los líderes del gremio transportador en Quindío, Juan Carlos García dijo que la tarifa estaba rezagada y que “se necesitaba porque con el incremento del combustible y los insumos pues también deben de subir las tarifas del transporte público”.



La decisión de nombrar un alcalde ad hoc para temas de transporte se debe a que el alcalde Óscar Castellanos le informó al Procurador Regional del Quindío que se declaraba impedido con los temas del transporte público porque él y su esposa están asociados a una de las empresas que presta el servicio de transporte público en Armenia, de ahí que el Gobierno Nacional eligió al secretario de Planeación del Quindío como alcalde ad hoc para estos asuntos.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO